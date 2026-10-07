NOBEL PRIZE 2026: ହେନରୀ କାଗାନ ଏବଂ କେନସୋ ସୋଆଇଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ
ବୁଧବାର ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମରେ ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Published : October 7, 2026 at 4:31 PM IST
NOBEL PRIZE CHEMISTRY 2026: ଅସିମେଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ (asymmetric organic synthesis) ରେ 'ନନ୍-ଲିନିୟର୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍' (non-linear effects) ଏବଂ 'ଅଟୋକାଟାଲିସିସ୍' (autocatalysis) ର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେନ୍ରି କାଗାନ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନସୋ ସୋଆଇଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମ୍ ସ୍ଥିତ 'ରୟାଲ୍ ସ୍ୱେଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍' ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ନୋବେଲ୍ ରସାୟନ ପୁରସ୍କାର ସେହି ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ଯାହା ରସାୟନବିଦମାନଙ୍କୁ ହୋମୋକାଇରାଲିଟି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି ।
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
ଜୀବନର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ରସାୟନବିଦମାନେ ହୋମୋକାଇରାଲ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ "ସମାନ" ଏବଂ "ହାତ" ପରେ । ହାତ ପରି, ସମସ୍ତ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ କୋଷରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ମିଳିଥାଏ । ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ରସାୟନବିଦମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ହୋମୋକାଇରାଲିଟି କିପରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ଅଣୁ ଗଠନ କରିପାରୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ୟୁବରେ ଉଭୟର ସମାନ ଅନୁପାତ ପାଇଲେ । ତଥାପି ରସାୟନବିଦମାନେ ଏହି ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ - ଯେପରିକି ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ - କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଛବି ଇଚ୍ଛିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
The #NobelPrize in Chemistry 2026 recognises discoveries that have enabled chemists to drive chemical reactions that lead to homochirality. Life’s chemistry is what chemists call homochiral, after the Greek words for “same” and “hand”. Like hands, all amino acids exist as two mirrored variants, but only one of them is found in the proteins in your cells. The other is rarely found in nature. For a long time, chemists wondered how homochirality can emerge. When they began to experiment with chemical reactions that can form two mirrored molecules, they always obtained equal proportions of both in their test tubes. However, chemists strived to produce only one of these mirror images, because in the development of molecules that will interact with living beings – such as in pharmaceuticals – only one mirror image will have the desired effect. Thanks to laureates Henri Kagan and Kenso Soai, we now know how homochirality can emerge. Their discoveries have been decisive for chemists who design reactions for the manufacture of pharmaceuticals.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
ବିଜେତା ହେନରୀ କାଗାନ ଏବଂ କେନସୋ ସୋଆଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏବେ ଏହା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ, ହୋମୋକାଇରାଲିଟି କିପରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରେ । ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିବା ରସାୟନବିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଛି ।
୨୦୨୫ ମସିହାର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ ଏବଂ ଓମାର୍ ଏମ୍. ୟାଘିଙ୍କୁ "ମେଟାଲ୍-ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ" (metal–organic frameworks)ର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୦୧ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ୧୧୭ ଥର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ସାଙ୍ଗର୍ ଏବଂ ବ୍ୟାରି ସାର୍ପଲେସ୍ - ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଲେଖାଏଁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୋଟ ୧୯୮ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
"ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ବିକାଶ" ପାଇଁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ବି. ଗୁଡ୍ଏନଫ୍ (John B. Goodenough) ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ନୋବେଲ ବିଜେତା, ଯିଏକି ୯୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, "ନୂତନ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ (ତେଜସ୍କ୍ରିୟ) ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ସଂଶ୍ଳେଷଣ" ପାଇଁ ୧୯୩୫ ମସିହାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଜୋଲିଓଟ୍ (Frédéric Joliot) ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ବିଜେତା, ଯିଏକି ମାତ୍ର ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ।
୧୮୯୬ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ୱିଡେନର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୦୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଜ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ନୋବେଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ, "ଯେଉଁମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନବଜାତିର ସର୍ବାଧିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥିବେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NOBEL PRIZE 2026: ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NOBEL PRIZE 2026: ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ