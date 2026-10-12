NOBEL PRIZE 2026: ରବର୍ଟ ହଲ୍ ଏବଂ ମାଇକେଲ୍ ଉଡ୍ଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ୍
ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାରଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶେଷ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରାଉନ୍ (୧୨ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର୍) ଅଟେ ।
Published : October 12, 2026 at 4:07 PM IST
NOBEL IN ECONOMICS 2026, ଷ୍ଟକହୋମ୍: ଷ୍ଟକହୋମ୍ ସ୍ଥିତ ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିଶ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ରେ, ଆମେରିକୀୟ ମାକ୍ରୋ-ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରବର୍ଟ ଇ. ହଲ୍ ଏବଂ ମାଇକେଲ୍ ଉଡ୍ଫୋର୍ଡଙ୍କୁ 'ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱେରିଜେସ୍ ରିକ୍ସବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬'ର ବିଜେତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ରବର୍ଟ ହଲ୍ ଏବଂ ମାଇକେଲ୍ ଉଡଫୋର୍ଡ 'ମାକ୍ରୋ-ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍' (ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରୀକରଣ)ର 'ମାଇକ୍ରୋ-ଇକୋନୋମିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍' ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ।
'ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱେରିଜେସ୍ ରିକ୍ସବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର' ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାରଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶେଷ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରାଉନ୍ (୧୨ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର୍) ଅଟେ ।
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026
ଏହି ଦୁଇ ବିଜେତା ନୂତନ ମାକ୍ରୋ-ଇକୋନୋମିକ୍ ମଡେଲ୍ (ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଡେଲ୍) ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥିରୀକରଣ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆମର କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ (fiscal) ଏବଂ ମୁଦ୍ରାଗତ (monetary) ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିରେ କ୍ଷତିକାରକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜନ୍ ହାସଲର୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଜେତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି।"
"ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଆକସ୍ମିକ ସଙ୍କଟ ବା ଝଟକା (ଯେପରିକି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ)ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛୁ ।"
୧୯୬୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାରଟି ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଡାଇନାମାଇଟ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ୍ଙ୍କ ୧୮୯୫ ମସିହାର ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପିତ ମୂଳ ପାଞ୍ଚୋଟି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱିଡେନ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବ ପୁରସ୍କୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକାର । କେବଳ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି, ସଦ୍ୟତମ ଭାବେ 2023 ମସିହାରେ କ୍ଲାଉଡିଆ ଗୋଲଡିନ୍ ଆମେରିକାରେ ସମୟ ସହିତ ଦରମା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ।
କ୍ଲାରିଭେଟର ଅଂଶବିଶେଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂଚନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୁଦ୍ରା ନୀତି, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବାଛିଥିଲା ।
ଚିକିତ୍ସା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Nobel Prize: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନବନିଥମ୍ ନଭି ପିଲ୍ଲେଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର
NOBEL PRIZE 2026: ହେନରୀ କାଗାନ ଏବଂ କେନସୋ ସୋଆଇଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ
NOBEL PRIZE 2026: ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ୍
NOBEL PRIZE 2026: ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ