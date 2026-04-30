ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନା’ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବନି ଆମେରିକା

ଇରାନ ଯେପରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କି ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେନେଇ ବାଟ କାଢୁଛି ଆମେରିକା ।

Iranian supreme leader Ayatollah Mojataba Khamenei in Tehran
Iranian supreme leader Ayatollah Mojataba Khamenei in Tehran (AFP))
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 30, 2026 at 10:13 AM IST

US-Israel-Iran War LIVE ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ଆମେରିକା । ଇରାନ ଯେପରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କି ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେନେଇ ବାଟ କାଢୁଛି ଆମେରିକା । ପୁଣିଥରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଆଗରେ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି । ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନା’ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଅବରୋଧର ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି । ଆମ ନୌସେନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ଆଉ କାହାକୁ ଆମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଆମ ନିକଟରେ ସମୟ ନାହିଁ । ଆମେ 18 ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି କେବଳ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ’’ ।

ଆମେରିକାର ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋତେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ 18 ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁମ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଧରାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଅବଗତ ନଥିବ । ଏହା ସତରେ ନିରାଶଜନକ । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନା’ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ବୁଝାମଣାରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଯିବ ’’।

ସେପଟେ ଇରାନର ସଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଘାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମେରିକା ନୌସେନା ଅବରୋଧ କରି ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆମକୁ ଭିତରୁ ଧ୍ବଂସ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଦେଶରେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଓ ନରମପନ୍ଥୀ ଭଳି ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇରାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ’’। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲ୍ଲୀ ଖାମିନେଇଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି 25 ବିଲିଅନ ଡଲାର

ଗତ ଫେବୃଆରୀରୁ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ଅପରେସନ ୟୋଗୁଁ ଆମେରିକା 25 ବିଲିଅନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍‌ ହେଗସେଥ୍‌ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପେଣ୍ଟାଗନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମୁଁ ଏହି କମିଟିକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇରାନ କେବେବି ଯେପରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ ସେନେଇ ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ’’।

ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 3 ମହିଳା ମୃତ

ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ । ପୁଣି ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲୋନନର ତାଇରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାବେଳେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

