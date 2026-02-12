ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ; 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲାଡ ପେପରରେ ନାହିଁ 'ବୋଟ' ଚିହ୍ନ
18ରୁ 29 ବର୍ଷର 4 କୋଟି Gen-Z ଏବଂ 6 କୋଟି 20ଲକ୍ଷ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତକରିବେ । ଦେଶରେ ୧୨୭ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଥିଲେହେଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦୁଇବର୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହକରିବେ ।
ଢାକା: ପ଼଼ଡୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ହେଉଛି ସାଧରଣ ନିର୍ବାଚନ । ଦେଶର 300 ଆସନ ପାଇଁ ହେଉଛି ମତଦାନ । ଦେଶର 12 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ମତଦାତା ନୂଆ ସରକାର ବାଛିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନରେ ଜେନ୍-ଜି (Gen-Z) ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଛି । ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 18ରୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସର ପାଖାପାଖି 4 କୋଟି Gen-Z ଏବଂ 6 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ । ଦେଶର ମୋଟ ୧୨୭ ନିୟୁତ ଭୋଟର ମତଦାନ କଲେ ହେଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଗ ମହିଳା ଓ Gen-Z ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ।
ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଲ ବଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ପୁରା ଏସିଆନ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାବସାୟିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4.30 ଯାଏ ମତଦାନ କରାଯିବ ।
ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶକ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତୀ ଶେଖ ହାସିନା ଏବଂ ଖାଲିଦା ଜିଆ ନାହାନ୍ତି । 2024ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆବାମୀ ଲିଗ ସରକାର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳିନ ସରାକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଂଲାଦେଶ ନାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 11 ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ।
ତେବେ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆବାମୀ ଲିଗର ଚିହ୍ନ ଡଙ୍ଗା ଏଥର ବାଲାଟ ପେପରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଦେଶର ଏହି ପୁରୁଣା ଦଳ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବୟକଟ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଥର ଏହି ଦଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସସପେଣ଼୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦଳ 1988ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ବୟକଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 1996ର ଆଉ ଥରେ ଏହି ଦଳକୁ ବୟକଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 32 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ସହ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା । ଚାକିରିରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନେ ସପ୍ତହେ ବ୍ୟାପି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ 16 ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ।
ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 32 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟମୋଟ ହିଂସା ଘଟିଯାଇଛି । ତଥାପି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନସ ଚାଲିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ ଅଖତାର ଅଦମ୍ମଦ ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32, 789 କେନ୍ଦ୍ରରେ 32.88 ପ୍ରତିଶତ ଲେକ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରଯାଇଛି । ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
