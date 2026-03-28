ନେପାଳରେ ବାଲେନ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଅଟକ
ନେପାଳରେ Gen-Z ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଦମନ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
Published : March 28, 2026 at 8:03 AM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ (ନେପାଳ): ନେପାଳ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ଓ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ନେପାଳ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି । ଦେଶରେ Gen-Zଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦମନକରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ନେପାଳ ପୋଲିସ କେପି ଓଲି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତପୁର, ଗୁଣ୍ଡୁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।
#WATCH | Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli taken into custody from his residence in Gundu, Bhaktapur, by Nepal Police.— ANI (@ANI) March 28, 2026
According to the Kathmandu Post, " he has been arrested in connection with a culpable homicide-related case linked to the alleged suppression of the… pic.twitter.com/S0zrAmPUFV
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକ:
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପୋଲିସ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓଲିଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରେମଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜେନ୍-ଜି (Gen Z) ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
Gen Z ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଜେନ୍-ଜି (Gen Z) ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କମିଟି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାଏର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 76 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପରେ 74 ବର୍ଷିୟ କେପି ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ:
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଗୌରୀ ବାହାଦୁର କାର୍କିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଏକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଓଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଯାଉ । ଏଥିପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ହାଇ-ଆଲର୍ଟରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ:
ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗିରଫଦାରୀପାଇଁ ଭକ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଭ୍ୟାଲି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
ଗତବର୍ଷ ଦେଶର ଯୁବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଜେନ୍-ଜି (Gen Z) ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 76 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ବାରା ବହୁ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।