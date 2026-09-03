ETV Bharat / international

1200 ପାର ହେଲା ନେପାଳ ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା, 4216 ଏବେ ବି ନିଖୋଜ

ନେପାଳ ଭୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାକୁ 9 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।

A tunnel rescue team from India partners with the Nepali Army to undertake joint search and rescue operations at critical hydropower tunnel sites at Chilime
ନେପାଳ ବନ୍ୟା (ANI Videograb)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 8:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal Floods କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳ ଭୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12 ଶହ ପାର କରିଛି । ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA)ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1222 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏବେ ବି 4216 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛିନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାକୁ 9 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।

ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:

NDRRMA ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 583 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ନେପାଳ ସେନା ସମେତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ଥଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରି 11,993 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 21,314 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । 301 ଜଣ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଚିତୱାନରେ ସର୍ବାଧିକ 348ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ନବଲପରାସି ଇଷ୍ଟ (218), ନବଲପରାସି ୱେଷ୍ଟ (208), ଗୋରଖା (69), ନୁୱାକୋଟ (155), ଧାଡିଂ (60), ତନାହୁନ୍ (38) ଏବଂ ରସୁୱା (127) ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ:

ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 163 ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି । ଭାରତ ନେପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହାର ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । 275ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 128 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ । MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରୁ ଏକ 19 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ନେପାଳକୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତ । MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ବିମାନଟି ବୁଧବାର ସକାଳେ ନେପାଳରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 11 ଜଣିଆ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଏବଂ 5.5 ଟନ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନବୀନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"

ଚୀନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଚୀନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତିବ୍ଦତରେ ପ୍ରାୟ 540 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ: ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ମଉଳିଲା, ଚାଲିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,120 ପାର, ପାଖାପାଖି 4,000 ନିଖୋଜ

TAGGED:

NEPAL FLOOD
NEPAL FLOOD DEATH
ODIA IN NEPAL
ନେପାଳ ବନ୍ଯା
INDIAN MISSING NEPAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.