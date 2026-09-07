ନେପାଳ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, 13ତମ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଶୋକ ପାଳନ
ଦେଶସାରା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ନେପାଳୀ କୂଟନୈତିକ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରହିବ।
Published : September 7, 2026 at 12:05 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ରସୁଆ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଜାତୀୟ ଶୋକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିଲା ନେପାଳ । ଦେଶ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ରସୁଆ ବନ୍ୟାକୁ ବିବେଚନା କରିଛି ନେପାଳ । ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧,୩୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ହିମାଳୟରେ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ରେ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରସୁଆ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେପାଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜୀବନହାନି ଘଟିବା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୫୮୯ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ରସୁଆ, ନୁୱାକୋଟ, ଧାଦିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୋଟେକୋଶୀ ଓ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରଚିଥିବା ଏହି ଭୟାବହ ବନ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ କୁ ଜାତୀୟ ଶୋକ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ୧୩ ତମ ଦିବସରେ ଏହି ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟରେ ଏହି ଦିନକୁ ଶୋକ ସମୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ ରହିବ ଜାତୀୟ ପତାକା
ରବିବାର ଦିନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶସାରା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ନେପାଳୀ କୂଟନୈତିକ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରହିବ। ଏହି ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଜୀବନହାନି ଘଟିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟନେଲ ସମେତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଅନ୍ୟୂନ ୩୨ ହଜାର ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର ୫୦୦ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ନେପାଳରେ ଜୀବିକା ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର, ସହାୟତା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେପାଳୀ ସେନା, ନେପାଳ ପୋଲିସ, ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜେନ ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରୀ ଛୁଟି
ଅପରପକ୍ଷରେ ଜେନ ଜି ସହିଦ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮) କୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିରୋଧରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଜେନ ଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଥିଲା। ସଂସଦ ଭବନ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମେତ ୭୨ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ପି. ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ସିପିଏନ-ୟୁଏମଏଲ ଓ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ କାମଚଳା ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ରେ ନୂତନ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜେନ ଜି ସମର୍ଥିତ ରବି ଲାମିଛାନେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା । କାଠମାଣ୍ଡୁର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା: 1341ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପାଖାପାଖି 5000 ନିଖୋଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ଜଳପ୍ରଳୟ: ୧୧ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜିତିଲେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଓ ନେପାଳୀ ମହିଳା