ETV Bharat / international

ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ, ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଥର ଝଟ୍‌କା ଅନୁଭୂତ

ଆଜି ଭୋରରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।

Nepal Earthquake
ଭୂମିକମ୍ପ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଭୂକମ୍ପର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ଭୋରରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ:

ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (National Center for Seismology) ଅନୁଯାୟୀ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା 4.5 ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ଯରାତି 1.36 (ଭାରତୀୟ ସମୟ)ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଗଭୀରତା (Depth) 81 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ:

ପରେ ଭୋର 4.13ରେ ଆଉ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 4.2 ଥିଲା । ଏହାର ଗଭୀରତା 98 କିଲୋମିଟର ଥିଲା । ଉଭୟ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାର କଲାଇ ନିକଟରେ ଥିଲା । ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହାସହ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଡୋଲପା ଏବଂ ଜୁମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ନେପାଳର ମୁସ୍ତାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ 5.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ 4.0 ତୀବ୍ରତାର ଆଉ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ନୂଆ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।


ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA) ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,399ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 5,179 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 13742 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ: ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଅନେକ କୋଠା

ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, 132 ମୃତ, 570 ଗୁରୁତର

TAGGED:

NEPAL EARTHQUAKE
MUGU DISTRICT EARTHQUAKE
NEPAL NATURAL DISASTER
ନେପାଳ ଭୂମିକମ୍ପ
EARTHQUAKES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.