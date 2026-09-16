ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ, ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଥର ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ
ଆଜି ଭୋରରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।
Published : September 16, 2026 at 1:18 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଭୂକମ୍ପର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ଭୋରରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ।
EQ of M: 4.5, On: 16/09/2026 01:36:18 IST, Lat: 29.419 N, Long: 81.850 E, Depth: 81 Km, Location: Nepal.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 15, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/lf7IQ4iwUf
ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ:
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (National Center for Seismology) ଅନୁଯାୟୀ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା 4.5 ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ଯରାତି 1.36 (ଭାରତୀୟ ସମୟ)ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଗଭୀରତା (Depth) 81 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ।
EQ of M: 4.0, On: 16/09/2026 04:13:15 IST, Lat: 29.524 N, Long: 81.940 E, Depth: 98 Km, Location: Nepal.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 15, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/wzdybyxDSx
ଦ୍ବିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ:
ପରେ ଭୋର 4.13ରେ ଆଉ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 4.2 ଥିଲା । ଏହାର ଗଭୀରତା 98 କିଲୋମିଟର ଥିଲା । ଉଭୟ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାର କଲାଇ ନିକଟରେ ଥିଲା । ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଏହାସହ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଡୋଲପା ଏବଂ ଜୁମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ନେପାଳର ମୁସ୍ତାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ 5.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ 4.0 ତୀବ୍ରତାର ଆଉ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ନୂଆ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA) ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,399ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 5,179 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 13742 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।