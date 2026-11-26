ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ପତ୍ତା, ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ୨୧୩ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ନେପାଳର 'ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ' (NDRRMA) ୨୧୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 26, 2026 at 11:52 AM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି । ନେପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ମତାମତ ଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନେପାଳର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (NDRRMA) ୨୧୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ୧,୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନେପାଳ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ, ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭୋଟେକୋଶୀ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକଧିକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
NDRRMA ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ତାଲିକା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଥିଲେ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଡ଼ିବା, କାଟିବା କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କାଠମାଣ୍ଡୁ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ୨, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
‘ମତାମତ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ ଲୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ନେପାଳ ସରକାର ତାଲିକାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିବେ’ ବୋଲି ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ, ନେପାଳର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୂତାବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଦୂତାବାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ମଗାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (NDRRMA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କୂଟନୈତିକ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୨ଟି ଦେଶର ନିଖୋଜ ଥିବା ୪୫୨ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ତାଲିକାରେ...
- ୨୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ
- ୮୫ ଜଣ ଚୀନ ନାଗରିକ
- ୬୯ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ
- ୩୨ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ୍ ନାଗରିକ
- ୨୭ ଜଣ କାନାଡ଼ା ନାଗରିକ
- ୯ ଜଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ନାଗରିକ
- ୬ ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାଗରିକ
- ୪ ଜଣ ଫରାସୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ହଙ୍ଗେରୀ, ବେଲଜିୟମ୍ ଓ କାଜାଖସ୍ତାନରୁ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ବେଲାରୁଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।