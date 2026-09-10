ETV Bharat / international

ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ୫୮୭ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ନିଖୋଜ, ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଡିଏନ୍‌ଏ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ

ଡିଏନ୍‌ଏ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦରେ ମାଆ, ବାପା, ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦରେ ସମାନ ବାପା-ମାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି ।

Rescue operations underway to trace missing persons under the debris left by the Nepal floods
ନୋପାଳରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଏବେ ନେପାଳରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର କରୁଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଏବେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ତଥା ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ । ତେବେ ମୃତଦେହ ଖୋଜି ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି ଏକ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ । ଶହ ଶହ ଅଚିହ୍ନା ଶବର ସଠିକ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନେପାଳ ସରକାର ଡିଏନଏ (DNA) ଟେଷ୍ଟର ସହାରା ନେଇଛନ୍ତି । ନଖୋଜ ଦେଶର ଓ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦେଇପାରିବେ ନମୁନା, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଲାବୋରଟୋରିକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଏକ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଅଜଣା କିମ୍ବା ଦାବିଦାର ନ ଥିବା ମୃତଦେହ ବା ଅବଶେଷର ଡିଏନଏ ସହିତ ମିଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ନେପାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଦୂତାବାସକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହିମାଳୟ ଦେଶରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠିକାର ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଏନଏ ଦେଇ ପାରିବେ ।

“ନେପାଳ ପୋଲିସ ଡିଏନଏ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ଅଜଣା ମୃତଦେହର ଡିଏନଏ ସହିତ ମିଳାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଆମ ଦେଶର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶର, ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ" ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA)ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଧରମ ରାଜ ଉପ୍ରେତୀ ।

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେପାଳ ସେନା, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ମିଳିସାରିଥିବା ମୃତଦେହର ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

NDRRMAର ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପୋଖରେଲ କହିଛନ୍ତି, ନେପାଳୀ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ନମୁନା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଡିଏନଏ ନମୁନା ଦେଇ ପାରିବେ ।

ଅଗଷ୍ଟ 26 ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା 1369 ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ 102 ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । 587 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 5132 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତମ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ନମୁନା ନିଆଯିବା ଉଚିତ । ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦରେ ମାଆ, ବାପା, ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦରେ ସମାନ ବାପା-ମାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ଶେଷ ପସନ୍ଦରେ ସମାନ ପରିବାରର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁଥିରେ ଦାଦା-ଖୁଡି କିମ୍ବା ଭାଇଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଜଣେ ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଲୋବୋରଟୋରୀ ସହିତ ଯୋଗୋଯୋଗ କରବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ପିଡିଏଫ ଫର୍ମାଟରେ ଏହା ଦିଆଯିବ । ଏଥିରେ ଦାତା ଏବଂ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ରହିବା ସହିତ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ରର କପି ରହିବ । ଏଥିସହିତ ଡିଏନଏ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ଏକ ସମ୍ମତିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ । ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜର ସ୍କାନ କପି dnacodis@nepalpolice.gov.npକୁ ମେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସମସ୍ତ ଡିଏନଏ ତଥ୍ୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ପଡିଛି ତ୍ରିଶୁଳୀର ସ୍ରୋତ, ଦେଇ ଯାଇଛି ଲୁହର ବନ୍ୟା; ବାପାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ନେଲା.. ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା ଗଛର ଗଣ୍ଡି

TAGGED:

FOREIGN NATIONALS
NEPAL GOVERNMENT
BHOTE KOSHI
DNA TEST REPORTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.