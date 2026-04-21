ଏଥର ମାସକୁ ଦୁଇ ଥର ମିଳିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା !
ପ୍ରତି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା । ନେପାଳ ସରକାର ଆଣିଲେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ । ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...
Published : April 21, 2026 at 3:06 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ (ନେପାଳ): ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ ନେପାଳ ସରକାର। ପ୍ରତି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳର ନୂତନ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ସରକାର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ନେପାଳର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ଦୁଇ ଥର ଦରମା ଦିଆଯିବ।
ନେପାଳ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାସିକ ଦରମା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ । ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେପାଳ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ? ନେପାଳର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଥର ରହିଛି । ନେପାଳର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଥର ଦରମା ଦେବା ଦ୍ବାରା ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାରରେ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହ ଦ୍ରୁତ ହେବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ପୂର୍ବରୁ ମାସରେ ଥରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ । ଯଦି ନେପାଳରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ 25,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ।
ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଦରମା ଦେବାରେ ନେପାଳ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଯେପରିକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଦରମା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଦରମା ନିୟମ କାନାଡାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଏହି ନିୟମ ମେକ୍ସିକୋରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ।