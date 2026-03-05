ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ନେପାଳ: 275 ଆସନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମତଦାତା
ନେପାଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 165 ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ବା Direct Voting ଏବଂ 110 ଆସନରେ ସମାନୁପାତିକ ମତଦାନ ବା Proportionate Voting କରାଯାଉଛି।
Published : March 5, 2026 at 12:46 PM IST
NEPAL GENERAL ELECTIONS 2026, କାଠମାଣ୍ଡୁ (ନେପାଳ): ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ନେପାଳରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ । ଦେଶରେ ଆଜି ଭୋଟ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ନେପାଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଜେନ-ଜି ବା ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ।
ଭୋଟ ଦେଉଛି ନେପାଳ:
ନେପାଳର ପ୍ରାୟ 1.89 କୋଟି ମତଦାତା ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । 275 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନେପାଳ ସଂସଦରେ, 165 ଆସନରେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟିଂ ବା Direct Voting ହେଉଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ 3406 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାକି 110 ଆସନରେ ସମାନୁପାତିକ ଭୋଟ୍ ବା Proportionate Voting ମାଧ୍ୟମରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର୍ । ଏହି 110 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦନରେ ଅଛନ୍ତି 3135 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଅପରାହ୍ଣ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବାଲଟ ବକ୍ସରେ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ:
ନେପାଳର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ନେପାଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବକ୍ତା ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟାରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ସାରା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।"
ନିର୍ବାଚନରେ 65 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ:
ନେପାଳରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର)ଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସାରା ଦେଶରେ 10,967ଟି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଓ 23,112 ଭୋଟଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ନେଇ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ 65ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମତଦାନ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନେପାଳ ସମ୍ଭାଳିବେ କି ସୁଶିଲା କର୍କୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ
ରାଜପକ୍ଷେ, ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ଓଲି ତିନିହେଁ ଥିଲେ ପାଶ୍ଚତ୍ୟ ବିରୋଧୀ; ଚୀନ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବଢାଉଥିଲେ , ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା କ୍ଷମତା
Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନ:
ନେପାଳରେ Gen-Z ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ଓ 9 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା କାରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କେପି ଓଲି ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । କେପି ଶର୍ମା ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଡେଲ ନେପାଳ ସଂସଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସୁଶିଲା କର୍କୀ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ।