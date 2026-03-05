ETV Bharat / international

ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ନେପାଳ: 275 ଆସନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମତଦାତା

ନେପାଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 165 ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ବା Direct Voting ଏବଂ 110 ଆସନରେ ସମାନୁପାତିକ ମତଦାନ ବା Proportionate Voting କରାଯାଉଛି।

Nepal General Elections 2026 voting for 275 constituencies across country
ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ନେପାଳ: 275 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ (AP)
Published : March 5, 2026 at 12:46 PM IST

NEPAL GENERAL ELECTIONS 2026, କାଠମାଣ୍ଡୁ (ନେପାଳ): ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ନେପାଳରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ । ଦେଶରେ ଆଜି ଭୋଟ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ନେପାଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଜେନ-ଜି ବା ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ।

ଭୋଟ ଦେଉଛି ନେପାଳ:
ନେପାଳର ପ୍ରାୟ 1.89 କୋଟି ମତଦାତା ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । 275 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନେପାଳ ସଂସଦରେ, 165 ଆସନରେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟିଂ ବା Direct Voting ହେଉଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ 3406 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାକି 110 ଆସନରେ ସମାନୁପାତିକ ଭୋଟ୍ ବା Proportionate Voting ମାଧ୍ୟମରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର୍ । ଏହି 110 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦନରେ ଅଛନ୍ତି 3135 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଅପରାହ୍ଣ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବାଲଟ ବକ୍ସରେ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ:
ନେପାଳର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ନେପାଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବକ୍ତା ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟାରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ସାରା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।"

ନିର୍ବାଚନରେ 65 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ:
ନେପାଳରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର)ଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସାରା ଦେଶରେ 10,967ଟି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଓ 23,112 ଭୋଟଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ନେଇ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ 65ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମତଦାନ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନ:
ନେପାଳରେ Gen-Z ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ଓ 9 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା କାରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କେପି ଓଲି ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । କେପି ଶର୍ମା ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଡେଲ ନେପାଳ ସଂସଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସୁଶିଲା କର୍କୀ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

