ନେପାଳ ବନ୍ୟା: 1341ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପାଖାପାଖି 5000 ନିଖୋଜ
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ 589 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, 12 ଦିନ ଧରି ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : September 6, 2026 at 2:57 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13 ଶହ ପାର କରିଛି । ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA)ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1341ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 589 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 4996 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାର 12 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
रसुवा बाढी; खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट (२०८३ भदौ २१ गते, बिहान ११:०० बजे)— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) September 6, 2026
Rasuwa Flood: Search, Rescue and Relief Update- (6 September 2026, 11:00 AM)@moha_nepal pic.twitter.com/mFGHMSGQER
NDRRMA ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13,104 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 21,465 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଚିତୱାନରେ ସର୍ବାଧିକ 362ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ନବଲପରାସି ଇଷ୍ଟ (222), ନବଲପରାସି ୱେଷ୍ଟ (220), ଗୋରଖା (74), ନୁୱାକୋଟ (195), ଧାଡିଂ (67), ତନାହୁନ୍ (38) ଏବଂ ରସୁୱା (163) ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 6 ହଜାର 75 ଜଣ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।
NDRRMA ଅନୁଯାୟୀ, ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 98 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2272ଟି DNA ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । DNA ସାମ୍ପୁଲ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 1,030 ମୃତଦେହକୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 222 ମହିଳା, 355 ପୁରୁଷ ଥିବା ବେଳେ 453 ମୃତଦେହର ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ପଚିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା କେବଳ କିଛି ଅଂଶରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁହଁ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।