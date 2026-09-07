ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିିଏ କଲ୍ ସାଜିଥିଲା ଦେବଦୂତ ...ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ
ଫୋନ ଆସିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀରେ ଗୋଳିଆ ପାଣିର ଏକ ବିଶାଳ, ଭୟଙ୍କର ଲହଡ଼ି ମାଡି ଆସିଥିଲା । ସବୁକିଛି ଧୋଇ ନେଇଥିଲା ।
Published : September 7, 2026 at 2:36 PM IST
Nepal Flash Floods ନୂଆକୋଟ: କରାଳ ରୂପ ନେଇ ମାଡି ଆସୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ । ଜୀବନ ଓ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟବଧାନ । ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦେବଦୂତଠାରୁ କମ ନ ଥିଲା । ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ହାତ ଧରି ଯେମିତି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ର ସେହି ସକାଳ ଥିଲା ଏକ କାଳ ରାତ୍ରି । ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ସବୁକିଛି ଭସାଇ ନେବାର ପଣ କରି ମାଡି ଆସୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତିବାର ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ଦେଇ ନ ଥିଲା । ଏମିତି ଏକ ସମୟର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି, ଏକ ସଚେତନ ସୂଚନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାଗିଦଭରା ସ୍ୱର କେବଳ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଜୀବନକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ।
“ନେପାଲ ନୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଢୁଙ୍ଗେ ପଶୁଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । ସମୟ ପ୍ରାୟ 9ଟା ହେବ । ମୋବାଇଲ ରିଂ ଶୁଣି ଉଠାଇଥିଲେ । ଆରପଟୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ସହକର୍ମୀ ପୁଷ୍ପା ଯୋଶୀଙ୍କ ସ୍ବର । ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ ଓ ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥିଲା ପୁଷ୍ପାଙ୍କର । ସେହି ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ, ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀରେ ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ ମାଡି ଆସୁଛି । ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀର ପାଣି ମାଟି, ବାଲି ଓ ଆବର୍ଜନା ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୁଷ୍ପା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିରାପଦ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଫୋନ କାଟିବାର ପୁଣି କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉଥରେ କଲ କରି ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲୁ କି ନାହିଁ ।" ସେଦିନର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ମନେ ପକେଇ ETV Bharatକୁ କହିଥିଲେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ନିଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ।
ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ । ସେ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସହକର୍ମୀ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଆଜି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଫୋନ କଲ ନ ଥିଲା, ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ଭାବେ ପଠେଇଥିଲା । ପୁଷ୍ପାଙ୍କର ଫୋନ୍ କିପରି ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ତାର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ସହିତ ।
ପୁଷ୍ପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଲ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା
“ରସୁୱାରେ ଥିବା ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ତଥା ବନ୍ଧୁ ପୁଷ୍ପାଙ୍କର ଏହି କଲ ଥିଲା । ଠିକ ସକାଳ 9.15ରେ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତ୍ରୁଶୁଳୀ ନଦୀରେ ମାଡି ଆସୁଛି ଜଳ ପ୍ରଳୟ । ଉଚ୍ଚ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ।” ଭାରି ଗଳାରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହୁଥିଲେ ନିଶାନ୍ତ ।
ମୌସୁମୀରେ ଏପରି ଅତର୍କିତ ବନ୍ୟା ମାଡିଆସେ । ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଦେଶ ବିଶେଷ କରି ନେପାଳ ପାଇଁ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ତେଣୁ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶାନ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ବଢି ଯାଇଥିଲା । ନିଶାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାର ହସ୍ପିଟାଲ ଟେରାସକୁ ଦୌଡି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଛାଡି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲେ ।
ନିଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, ‘5 ମିନିଟ ପରେ ପୁଷ୍ପା ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଅଫିସ ଛାଡି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ କି ନାହିଁ । ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅଫିସ ଛାଡିନାହୁଁ ବୋଲି, ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଗିଦ କରି ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଥିଲୁ ।’
ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀ ନ ଥିଲା..ଯମଦୂତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା
ଏହାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀରେ ଗୋଳିଆ ପାଣିର ଏକ ବିଶାଳ, ଭୟଙ୍କର ଲହଡ଼ି ମାଡି ଆସିଥିଲା । ତା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିବା ସବୁକିଛି ଧୋଇ ନେଇଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ପଶୁ ଡ଼ାକ୍ତର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ ଉପରକୁ ପଳାଇଥିଲେ । ସେ ଦେଖୁଥିଲେ..ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀ କିପରି ଯମଦୂତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା…।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ଆଗରେ ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଶାନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ବନ୍ୟା ଜଳ ଆମ ପରିସରରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଶାଳା ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭିତରେ ଗାଈଗୋରୁ ନଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇମହଲା କୋଠାର ଯେଉଁସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ସହକର୍ମୀ ବସୁଥିଲୁ, ପାଣିରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା । ମୋ ରୁମରେ ଥିବା ମୋର ପୋଷାକ, ଲାପଟପ୍, ବିଛଣା, ଫର୍ନିଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକିଛଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।"
କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସୂଚନା ଏବଂ ତାଗିଦ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ । "ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ସିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଏହା ବଡ଼ କଥା।" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ନିଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, “ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି । 2015ରେ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ।”
ପୁଷ୍ପାଙ୍କର ଏହି କଲ ଖାଲି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇନି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି । କାରଣ ସେମାନେ ଦୌଡୁଥିବା ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ହେଁ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କର ଅନୁମାନ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଉପରକୁ ଦୌଡି ପଳାଇଥିଲେ ।
ଜୀବନ ସଜାଡିବାକୁ ପୁଣି ଚାଲିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ନିଶାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏ ବନ୍ୟା ସାଧାରଣ ବନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଏଥିରେ ପାଣି ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଟି, ବାଲି, ଗଛ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମାଡି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ବିନାଶକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପାଣି କମିଯିବା ପରେ ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ଚିକିଟା ମାଟି ଜମି ରହି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।'
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ବରଫଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ହିମସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ସେହିପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ କରିଛି । ଏବେ ବିପତ୍ତି ଟଳି ଯାଇଛି ।
ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦୃଶ୍ୟ । ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ସଜାଡିବାକୁ ପୁଣି ଚାଲିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ନିଶାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ହସପିଟାଲକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସଫାସଫି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ନେପାଳର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରେଡ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୩୪୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୫୮୯ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୫,୦୦୦ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩,୧୦୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, 13ତମ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଶୋକ ପାଳନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପରର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ; ଜଳୁଥିଲା ଜୁଇ...ମୃତଦେହ ନୁହେଁ, ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ ହେଉଥିଲା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ କୁଶ ତିଆରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ