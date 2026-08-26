ନେପାଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବନ୍ୟା: ୯୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଶହ ଶହ ନିଖୋଜ
ତିବ୍ବତ ସୀମାନ୍ତ ନେପାଳର ରାସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ସୀମାନ୍ତ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏସଏସବି ସତର୍କ କରିଛି, ୧୮ଟି ରିଲିଫ୍ ଦଳ ମୁତୟନ କରିଛି ।
Published : August 26, 2026 at 10:31 PM IST
MASSIVE FLASH FLOODS IN NEPAL, କାଠମାଣ୍ଡୁ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳର ତିବ୍ଦତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ 95 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଜଣେ ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି । "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 95 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି," ମୁଖପାତ୍ର ଅଭି ନାରାୟଣ କାଫଲେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ 28 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ପଡ଼ୋଶୀ ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ (SSB) 1,751 କିଲୋମିଟର ଭାରତ-ନେପାଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୮ଟି SSB ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋସି ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନେପାଳର ଛୋଟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ SSB ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଘାଘରା, କରନାଲି ଏବଂ ମହାକାଳୀ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ନଜର ରଖିଛି । ନେପାଳର ତିବ୍ଦତ ସୀମାନ୍ତ ରାସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଭାସିଯିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୧୦୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୩୭ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ।
ନେପାଳ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ୧୦୫ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୫୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ବୁଧବାର ସକାଳେ ତିବ୍ଦତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେପାଳର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି, ୯୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି, ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି କମରେ ଏକ ଡଜନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟେ କୋଶି ନଦୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 9ଟାରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ତିବ୍ଦତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରସୁୱା ଏବଂ ଧାଡିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ବନ୍ୟା ଧାଡିଙ୍ଗ, ନୁୱାକୋଟ ଏବଂ ଚିତୱାନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ଅତି କମରେ ଚାରିଟି ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେତୁକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା ।
ନେପାଳର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ଭୟଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାର ନିଖୋଜ କିମ୍ବା ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ୨୪x୭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ ୨୪x୭ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍:
011-23012807
7428135044
8527580245
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ହେଲ୍ପଲାଇନ୍:
+977 9851316807
+977 9709107500
ବିପଦରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପରୋକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୂଚନା ଓ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମା ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତିବ୍ଦତ-ରସୁୱାଗାଧି ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (National Disaster Risk Reduction and Management Authorities- NDRRMA) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମାରେ ଲେଣ୍ଡି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତିମୁରର ଭୋଟେକୋଶିରୁ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବ୍ୟାପିଛି ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶିର ଖାନଲ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 44 ଜଣ ନେପାଳ ସେନା ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ 80 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାରର ବନ୍ୟା ରାସୁୱାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ । ନେପାଳର ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଭାଗ (NDRRMA) ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନଦୀ ଅବରୋଧ ସ୍ଥାନରେ ଗଠିତ ହ୍ରଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭେଟେ କୋଶି ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ରହିଛି । ନଦୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ, ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ।
NDRRMA Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ନଦୀର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗଠିତ ହ୍ରଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭେଟେ କୋଶି ଏବଂ ତ୍ରିଶୁଳି ଅଞ୍ଚଳ ବିପଦରେ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।"
ତିବ୍ଦତ ସୀମା ନିକଟରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ପ୍ରାୟ 125 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରସୁୱା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ନେପାଳ-ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରସୁୱାଗାଧିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖାଉଛି । କଥିତ ଭିଡିଓରେ, ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ତରଙ୍ଗ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତା' ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
ନେପାଳର ରାସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାୟ 400 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 105 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 37 ଜଣ NRI ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ତିବ୍ଦତର କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୋର୍ଡ (NTB) ଅନୁଯାୟୀ, ରାସୁୱାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ 384 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 291 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଏବଂ 93 ଜଣ ନେପାଳୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, NTB କହିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ନିଖୋଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମେରିକା, ମାଲେସିଆ, ୟୁକେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ।
ସମ୍ରାଟ ଟୁର୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାରେ ଅତି କମରେ 59 ଜଣ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ନେପାଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ, ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି । ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି । ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୋର୍ଡ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ-ଫ୍ରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ।
ସ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ନେପାଳ (IPPAN)ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନୂଆକୋଟ ଏବଂ ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 354 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଠଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରସୁୱାଗାଧି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ (111 ମେଗାୱାଟ), ସାଞ୍ଜେନ ଖୋଲା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ (78 ମେଗାୱାଟ) ଏବଂ ଉପର ତ୍ରିଶୁଳି-3A (60 ମେଗାୱାଟ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଗୟା ଗ୍ରାମୀଣ ପୌରପାଳିକାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାମେଲି ଗୁରୁଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, ସ୍ୟାଫ୍ରୁବେସି, ବେତ୍ରାବତୀ, ମେଲୁଙ୍ଗ, ସାଲେଟର, ଶାନ୍ତିବଜାର, ପରେବେସି, ଖଲତି ବସ୍ତି, ସୋଲେ, ତ୍ରିଶୁଳି ଏବଂ ବତ୍ତର ସମେତ ପ୍ରାୟ ଏକ ଡଜନ ବସତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ପରିସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ପରେ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ସେନା, ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ନେପାଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେନାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ପରେ ନେପାଳ ସେନା ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 12ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନେପାଳ ସେନା ତ୍ରିଶୁଲିର ସାମରିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ନମ୍ବର 1 ରେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେନା ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେନାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ MI-17 ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଶୁଲିର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଥିବା 80 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନେପାଳ ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଅଭି ନାରାୟଣ କାଫଲେଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ତିମୁରରେ ଏରିଆ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୟାଫ୍ରୁବେସି ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରସୁୱାଗାଧି ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ମୁଖପାତ୍ର ନେତ୍ର ବାହାଦୁର କାର୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ପରେ ରସୁୱାରୁ ଚାରି ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଡ୍ରୋନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିନିଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ: ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ନେପାଳରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟରେ ଅଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ, ଦୂତାବାସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଥିଲା । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ନେପାଳରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟରେ ଅଛି ।"
ଏକ ପୃଥକ ପୋଷ୍ଟରେ, ନେପାଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି, "ଆଜି ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି । ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିବ୍ବତ ପଟୁ ମାଡିଆସିଲା ପାଣି, ଉତ୍ତର ନେପାଳରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ; 105 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 384 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ