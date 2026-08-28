ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ପାଖାପାଖି 400ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 1400ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ 288 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 84 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : August 28, 2026 at 8:20 AM IST
Nepal Floods କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ପାଖାପାଖି 400 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 1400ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 288 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ନେପାଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନେପାଳରେ 389 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ତିବ୍ଦତରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମେତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 392ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତରେ 1,400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
Update on Indian nationals rescued in Nepal.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 27, 2026
Please see the names of 63 Indian nationals working at Trishuli-I project in Nepal who have been rescued:
Details below ⬇️ pic.twitter.com/NdXEwgZmYN
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, 288 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 73 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ନେପାଳ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତିବ୍ଦତର କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ନେପାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 84 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ତ୍ରିଶୁଳି-1 ପ୍ରକଳ୍ପର 63 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର 21 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ, ନେପାଳକୁ ସାହଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ନେପାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମାନବିକ ସହାୟତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ନିଖୋଜ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ନେପାଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା । ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡିବ ନାହିଁ ।"