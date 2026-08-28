ETV Bharat / international

ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ପାଖାପାଖି 400ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 1400ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ

ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ 288 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 84 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

Nepal Floods Update
ନେପାଳ ବନ୍ୟା (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2026 at 8:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal Floods କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ପାଖାପାଖି 400 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 1400ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 288 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ନେପାଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନେପାଳରେ 389 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ତିବ୍ଦତରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମେତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 392ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତରେ 1,400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, 288 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 73 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ନେପାଳ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତିବ୍ଦତର କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ନେପାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 84 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ତ୍ରିଶୁଳି-1 ପ୍ରକଳ୍ପର 63 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର 21 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ, ନେପାଳକୁ ସାହଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ନେପାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମାନବିକ ସହାୟତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ନିଖୋଜ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ନେପାଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା । ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡିବ ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ନେପାଳ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଖୋରଧାର ସନ୍ଦୀପ; ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳୁନି, ଅଜାଘରେ ବାପା-ମାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିିଛି ପୁଅ

ନେପାଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ପୁରୀର ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଥୀ; ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାର କୁଲସୁମ ନିଗାର

TAGGED:

NEPAL FLOODS
NEPAL FLOODS INDIANS MISSING
NEPAL FLOOD DEATH
ନେପାଳ ବନ୍ୟା
NEPAL FLOOD UPDATES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.