ନେପାଳ ବନ୍ୟା: 781ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମିଳିନି ପତ୍ତା, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ
ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ 3000 ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 18 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : August 31, 2026 at 7:45 AM IST
Nepal Flash Flood କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 781ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେପଟେ ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ।
ନେପାଳ ବନ୍ୟା ଓଡି଼ଆ ନିଖୋଜ:
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରରେ ରହୁଥିବା ଖୋରଧାର ଦମ୍ପତି ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ କୁମାରୀ ସାହୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବାର ଆଶା ଦିନକୁ ଦିନ ମଳିନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତୀଶ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେପାଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ।
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA) ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 781 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 2500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ 18 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଚିତୱାନରେ ସର୍ବାଧିକ 246 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସେହିପରି ନବଲପରାସି ଇଷ୍ଟ (165), ନବଲପରାସି ୱେଷ୍ଟ (63), ଗୋରଖା (57), ନୁୱାକୋଟ (51), ଧାଡିଂ (45), ତନାହୁନ୍ (35) ଏବଂ ରସୁୱା (13) ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
7 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA) ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ମୈଲୁଙ୍ଗ ଏବଂ ଧୁଞ୍ଚେ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଜଣ ଚୀନ୍ ନାଗରିକ ଏବଂ 5 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପର ତ୍ରିଶୁଲି I ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
Update on Indian Nationals rescued in Nepal as of 1730 hrs on 30 August, 2026— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2026
Indians rescued : 149
Please see names below ⬇️ pic.twitter.com/f5olP2chxa
ରବିବାର ଦିନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରେ 149 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "30 ଅଗଷ୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30ସୁଦ୍ଧା ନେପାଳରୁ 149 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ।"