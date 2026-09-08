ଶାନ୍ତ ପଡିଛି ତ୍ରିଶୁଳୀର ସ୍ରୋତ, ଦେଇ ଯାଇଛି ଲୁହର ବନ୍ୟା; ବାପାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ନେଲା.. ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା ଗଛର ଗଣ୍ଡି
ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବିନେଶ ବାହାରିଛି ରୋଷେଇ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ । ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଠର ବୋଝ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ।
By Dev Raj
Published : September 8, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 8:57 PM IST
ଗେରଖୁଟାର (ନେପାଳ): ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀର ଉଗ୍ର ସ୍ରୋତ ଆଜି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପରିବାର ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖିନାହିଁ। ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା କେବଳ କଂକ୍ରିଟର ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇନି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିନେଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କ କୋମଳ କାନ୍ଧରେ ପୁରା ସଂସାରର ବୋଝ ଲଦିଦେଇଛି। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବାଳକର କରୁଣ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବା ଲୋକର ଆଖିକୁ ଓଦା କରିଦେବ ।
ପ୍ରକୃତି ଭୟାନକ ରୂପ ପାଖରେ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଏ। ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀର କୋପରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଗେରଖୁଟାର ଗ୍ରାମ । ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ଏବେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟତା ଆଉ ଶୂନ୍ୟତା.. । ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବିନେଶ ବାହାରିଛି ରୋଷେଇ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ । ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଠର ବୋଝ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ । ଏଇ କୁନି ପୁଅଟିର ଆଖିର ଲୁହ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରର ଦୁଃଖକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ।
14 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିନେଶର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ । ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିନେଶ ତମାଙ୍ଗ । ଯେଉଁଠାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା।, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ନୀରବରେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦାଦା/ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା ଗଛର ଗଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ନେଲା
ଉଗ୍ର ବନ୍ୟାଜଳ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଡାଳପତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରସୁୱାକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚଲାଉଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ତମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଅଗଷ୍ଟ 26..ଥିଲା ଏକ ଅଶୁଭ ଦିନ । ସେଦନ ତାଙ୍କର ବାପା ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଇଥିବା ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରି ଆସିଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ।
କୋହ ଭିଜା ସ୍ୱରରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ବିନେଶ କହୁଥିଲେ, "ମୋ ବାପା ସକାଳ 9ଟା 15 ରେ ଏଠାରୁ ବସ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଶହ ମିଟର ବୋଧହୁଏ ଯାଇଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାସିଯାଇଥିଲା..। ରମେଶଙ୍କ ଶବ ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ସୋମବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୀତିନୀତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।”
କୁନି ପୁଅଟିି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଆଖିକୁ ଓଦା କରି ଦେଇଥିଲା । ବିନେଶ କହୁଥିଲ, "ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି । କାରଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବନ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠ ନିହାତି ଦରକାର । ତେଣୁ ଏହି କାଠ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ।"
ଅଚାନକ ବଦଳି ଗଲା ଜୀବନର ମୋଡ଼
ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ ବିନେଶ କହିଥିଲେ, “ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ବେ ଓ କିଛି କରି ଦେଖାଇବେ।" କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି । କୁନି ପିଲାଟିର ଜୀବନର ମୋଡ଼ ଅଚାନକ ବଦଳି ଯାଇଛି । ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ନିଜରୁ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାଟି ଏବେ ବାସ୍ତବତା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ମା’ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛି । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବାର ପଣ କରିଛି । ବାପାଙ୍କର ‘କିଛି କରି ଦେଖାଇବା’ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ବିନେଶ କହିଛନ୍ତି "ମୋ ବାପା ଆମ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ମୋତେ ଏବେ ମୋ ମା’, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।"
ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିନେଶ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାଠ ଖଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ବିନାଶକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କୋପକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଟି ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ପଙ୍କ, ପଥର, କାଠ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମିଶ୍ରିତ ଜଳର ବିଶାଳ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ବିନାଶର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ । ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଏହି ରାଜପଥ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ବେ ସମୟସାପେକ୍ଷ ।
ନେପାଳ ବନ୍ୟା କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ
ଗେରଖୁଟାର ଫୁଲୱାରୀ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବରାଜ ସାମନ୍ତ । ଏକଦା ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜଣେ ୱେଲ୍ଡର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଲିବାନ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଜଣେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ । ସେ କହନ୍ତି, “ବାହାରେ ଅନେକ ବିନାଶ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ଯାହାକୁ ଭୁଟେ କୋଶୀ କିମ୍ବା ରସୁୱା ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ..ସେପରି ପ୍ରଳୟକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି। ହେଲେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଡରିଗଲା । ମଣିଷ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଘର, ଗାଡ଼ି, ପଥର, ଗଛ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଉପର-ତଳ ହୋଇ ଭାସୁଥିଲା। ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ଭିତରକୁ ଯିବାର ସାହସ କରିବେନି । ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଧାନ ବିଲରେ ଛଅ ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଥିଲେ। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଭାସିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ" ।
ଧନଜୀବନ ହାନିର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
ଶିବରାଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଧନଜୀବନ ହାନିର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କାରଣ ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋସାଇଁକୁଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧାର୍ମିକ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 4,400 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଏକ ଆଲପାଇନ୍ ହ୍ରାଦ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମେଳା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସରକାରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେକ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା କିମ୍ବା ନଦୀ କୂଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କ’ଣ ହେଲା, ତାହାର କୌଣସି ଆକଳନ ନଥିଲା।”
ଗେରଖୁଟାରର ନିଶ୍ଚଲ ଖତିୱାଡ଼ା । ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶୂଳୀ ରାଜପଥ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ।
ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ଉପରକୁ ପଠାଇ ବଞ୍ଚଇ ଦେଇଥିଲେ
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ସମୟ ଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତ୍ରିଭୁବନ ତ୍ରିଶୂଳୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ପୋଲ ଦେଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ। ଗେରଖୁଟାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ।”
ନିଶ୍ଚଲ କହୁଥିଲେ "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ପାଣିର ଗର୍ଜନ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ରାଜପଥ ସହ ମିଶୁଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇଦେଲେ ।"
ନିଶ୍ଚଲଙ୍କ ମା’ ଏବଂ ତିନି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଚା ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । କାରଣ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ମିଟର ଉପରେ ଏହା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପାହାଡ଼ର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା।
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (NDRRMA) ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୩୫୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେନା, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ପ୍ରାୟ ୧୩,୪୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରସୁୱା, ନୁୱାକୋଟ୍ ଏବଂ ଧାଦିଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିିଏ କଲ୍ ସାଜିଥିଲା ଦେବଦୂତ ...ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପରର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ; ଜଳୁଥିଲା ଜୁଇ...ମୃତଦେହ ନୁହେଁ, ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ ହେଉଥିଲା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ କୁଶ ତିଆରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ