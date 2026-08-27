ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା: 160ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଲା 24x7 କଂଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍

ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା: 160ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଲା 24x7 କଂଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ଫଳରେ 133 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 750ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଥିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Published : August 27, 2026 at 7:57 AM IST
Nepal flash flood କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା । ତିବ୍ଦତରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ନେପାଳର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 160 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 133 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 750ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସଠାରେ ଏକ 24x7 କଂଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
STORY | Odisha sets up control room, issues helpline numbers for residents affected by Nepal flash flood— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
The Odisha government on Wednesday set up a control room in New Delhi and issued helpline numbers to assist people from the state who may be stranded or in distress amid the… https://t.co/hgZJdnkIPm
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି:
ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, "ବୁଧବାର (26 ଅଗଷ୍ଟ) ଦିନ ନେପାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ଏକ 24x7 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।"
ହେଲ୍ପଲାଇନ୍:
- ମୋବାଇଲ ନଂ: +91-7428135044/ 8527580245
- ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନଂ: 011-23012807
For assistance and information related to Indian nationals that have been affected by the flash floods in Nepal today, the following emergency numbers may be contacted:— IndiaInNepal (@IndiaInNepal) August 26, 2026
+977 985 131 6807
+977 970 910 7500
(Both emergency numbers can also be contacted through WhatsApp)…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି । Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ +977 985 131 6807 କିମ୍ବା +977 970 910 7500 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ।
ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ରହିଛି । ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହାଯାଇଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ 133 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 37 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ (NRI) ଅଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ନନ୍-ପ୍ରଫିଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କହିଛି ଯେ, ଇମିଗ୍ରେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଏହାର 77 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । "ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଫିସରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । 495 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।" ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ।
रसुवा भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी आपत्कालीन अवस्था, खोज तथा उद्धारको २०८३ भदौ १० गते राति ११:०० बजेसम्मको अपडेट (स्थिति प्रतिवेदन #०४) @moha_nepal pic.twitter.com/tMQCQypf3E— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 26, 2026
ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ନିଖୋଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମେରିକା, ମାଲେସିଆ, ୟୁକେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 44 ଜଣ ନେପାଳ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 80 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିସିର ଖାନଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।