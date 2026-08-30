ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 691କୁ ବୃଦ୍ଧି, 3,000ରୁ ଅଧିକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ
ନେପାଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । 167 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
Published : August 30, 2026 at 9:31 AM IST
Nepal Flood କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତରେ ମିଳିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 691ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 3,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଚୀନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 546 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନେପାଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂସ୍ଥା ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କହିଛି ଯେ 2,498 ଜଣ ନିଖୋଜ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 675ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନେପାଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ନାପାଳରେ 167 ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ :
ନାପାଳରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 320 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 167 ଜଣ ଭାରତୀୟ, 40 ଜଣ ଚୀନ, 8 ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ, 4 ଜଣ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ମାଲ୍ଟାର, 3 ଜଣ ଆମେରିକାର ଏବଂ ବାକି ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଋଷିଆ, ସ୍ପେନ୍, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ, ଓମାନ, ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ବୁଲଗେରିଆର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 15,000ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଉଡ଼ାଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ନେପାଳ ଏବଂ ଚୀନର ତିବ୍ଦତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ନେପାଳର ରାସୁୱା ଜିଲ୍ଲାର ଉପର ତ୍ରିଶୁଲି-1 ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଇରୋଙ୍ଗ ସୀମା କ୍ରସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ନେପାଳ ସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ରାଜା ରାମ ବାସନେତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସେଠାରେ କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁୁମାନ କରାଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
Standing with Nepal— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2026
The 4th flight carrying 11 tonnes of relief assistance landed in Nepal and relief material has been handed over.
It consists of a tunnel technical contingent along with equipment for search & rescue operations; a team of forensics experts for DNA analysis… pic.twitter.com/Ahei0Tmnkd
ଚତୁର୍ଥ ରିଲିଫ୍ ବିମାନ ପଠାଇଲା ଭାରତ:
ଭାରତ ଆଜି କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ଚତୁର୍ଥ ରିଲିଫ୍ ବିମାନ ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ 11 ଟନ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନେପାଳରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନବୀନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ରିଲିଫ୍ରେ କମ୍ବଳ, ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ, ତାରପାଲିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଟ୍ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ।
ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ, ବିମାନଟି ଜଟିଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ବୈଷୟିକ ଦଳ ବହନ କରିଛି । DNA ଆନାଲିସିସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୀଡିତ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, MEA କହିଛି, "ନେପାଳ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । 11 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ବିମାନ ନେପାଳରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକରଣ ସହିତ ଏକ ଟନେଲ ଟେକ୍ନିକାଲ (Tunnel Technical) ଟିମ୍ ରହିଛି; କମ୍ବଳ, ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ, ତାରପାଲିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କିଟ୍ ସମେତ DNA ଆନାଲିସିସ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ରହିଛି ।"