ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1050କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏବେ ବି 3,916 ନିଖୋଜ
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA)ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1050ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Published : September 2, 2026 at 8:15 AM IST
କାଠମାଣ୍ଡ: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହଜାରେ ପାର କରିଛି । ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA)ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1050ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 583 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ 83 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 3,916 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାର 8 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
रसुवा बाढी; खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट (२०८३ भदौ १६ गते, साँझ ६ बजेसम्मका विवरणसहित)— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) September 1, 2026
Rasuwa Flood: Search, Rescue and Relief Update- as of 1 September, 2026, 6:00 PM @moha_nepal pic.twitter.com/LVcStBVpKR
NDRRMA ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତାମାନ ସୁଦ୍ଧା 11,993 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟାରେ 21,314 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଚିତୱାନରେ ସର୍ବାଧିକ 321ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ନବଲପରାସି ଇଷ୍ଟ (216), ନବଲପରାସି ୱେଷ୍ଟ (170), ଗୋରଖା (65), ନୁୱାକୋଟ (142), ଧାଡିଂ (57), ତନାହୁନ୍ (38) ଏବଂ ରସୁୱା (41) ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସତର୍କତା:
NDRRMA ନେପାଳର ପୂର୍ବ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଏକ ନୂତନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ନଦୀ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । NDRRMA ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆକୋଟ ଏବଂ ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଚୀନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଚୀନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିବ୍ଦତରେ ପ୍ରାୟ 550 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
Update on Indian nationals & India’s rescue and relief efforts in Nepal ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 1, 2026
Number of Indians rescued : 163
Number of people who have left China today : 151
🕘 As of 1930 hrs, 01 September 2026 pic.twitter.com/P5QdsocfRK
ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରେ ନେପାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 163 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, 151 ଜଣ ଚୀନ ଛାଡିଛନ୍ତି ।