ETV Bharat / international

ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1050କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏବେ ବି 3,916 ନିଖୋଜ

ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA)ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1050ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Nepal Flood
ନେପାଳ ବନ୍ୟା (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 8:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କାଠମାଣ୍ଡ: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହଜାରେ ପାର କରିଛି । ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA)ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1050ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 583 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ 83 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 3,916 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାର 8 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

NDRRMA ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତାମାନ ସୁଦ୍ଧା 11,993 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟାରେ 21,314 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଚିତୱାନରେ ସର୍ବାଧିକ 321ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ନବଲପରାସି ଇଷ୍ଟ (216), ନବଲପରାସି ୱେଷ୍ଟ (170), ଗୋରଖା (65), ନୁୱାକୋଟ (142), ଧାଡିଂ (57), ତନାହୁନ୍ (38) ଏବଂ ରସୁୱା (41) ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସତର୍କତା:

NDRRMA ନେପାଳର ପୂର୍ବ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଏକ ନୂତନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ନଦୀ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । NDRRMA ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆକୋଟ ଏବଂ ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଚୀନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଚୀନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିବ୍ଦତରେ ପ୍ରାୟ 550 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରେ ନେପାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 163 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, 151 ଜଣ ଚୀନ ଛାଡିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ଏବେବି 4000ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ, 158 ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

ନେପାଳ ବନ୍ୟା: 903ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମିଳିନି ପତ୍ତା, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ

TAGGED:

NEPAL FLOOD DEATH
NEPAL FLOOD MISSING
ODIA MISSING IN NEPAL
ନେପାଳ ବନ୍ୟା
NEPAL FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.