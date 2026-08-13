ETV Bharat / international

କାଠମାଣ୍ଡୁ ଫେରିଲେ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୂର ଦେଉବା, Gen-Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିଲେ ଆହତ

Gen-Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉବା, ମାସ ମାସ ଧରି ବିଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

former nepal pm sher bahadur deuba returns to kathmandu
କାଠମାଣ୍ଡୁ ଫେରିଲେ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୂର ଦେଉବା (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କାଠମାଣ୍ଡୁ (ନେପାଳ): ପୂର୍ବତନ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉବା କାଠମାଣ୍ଡୁ ଫେରିଛନ୍ତି । 80 ବର୍ଷୀୟ ଶେର ବାହାଦୁର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଜୁ ରାଣା ଦେଉବାଙ୍କ ସହିତ ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଜେନ-ଜି (Gen-Z) ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆରଜୁ ରାଣା ଦେଉବାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉବା ଏବଂ ଆରଜୁ ରାଣା ଦେଉବା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି କାଠମାଣ୍ଡୁ ଫେରିବା ପରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।

ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ବିଦେଶରେ ରହିବା ପରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଉବା ଦେଶ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଏକତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦେଉବା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ "କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ" ଫେରିଛନ୍ତି । ସେ ଅତୀତର ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଧାନର ପଥ ବାଛିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉବା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଜେନ୍-ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦେଉବା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହାର ବୈଧ ଦାବି ପୂରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ଏହା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ସଂଘର୍ଷ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ବିଫଳତା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବା ।

ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଉବାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିମଳେନ୍ଦ୍ର ନିଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ । ନିଧି କହିଛନ୍ତି, "ନେପାଳରେ ବହୁତ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହେବ ।"

ଦେଉବାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସର ଅଣ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ ଶୁକ୍ରବାର ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି । ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସୂଚନା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମୀନ ବାହାଦୁର ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଉବାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ନୂତନ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଦେଉବାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଥାପା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉବାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର କିଛି ମାସ ପରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ଗଗନ ଥାପା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସରକାରୀ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାମଲାକୁ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୂତନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହି ନୂତନ ଶୁଣାଣିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଦଳର ସରକାରୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।

ଏହା ସହିତ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନେପାଳ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ଦେଉବା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟବୀର ସିଂହ ଦେଉବା ଏବଂ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲେ । ଶାହା ସରକାର ଇଣ୍ଟରପୋଲକୁ ରେଡ୍ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୌଶ୍ୱିକ ପୋଲିସ ନେଟୱାର୍କ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେ' 25 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ପରୱାନାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନେପାଳରେ ବାଲେନ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଅଟକ

ରାପର୍‌ରୁ ରାଜନେତା: ରାମନବମୀରେ ନେପାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ଯୁଗ

TAGGED:

SHER BAHADUR DEUBA RETURN KATHMANDU
NEPAL GEN Z PROTEST
NEPAL EC PM DEUBA
ପୂର୍ବତନ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉବା
FORMER NEPAL PM SHER BAHADUR DEUBA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.