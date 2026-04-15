ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବୁଡିଲା ଡଙ୍ଗା, 250 ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀ ନିଖୋଜ

ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ମହିଳା ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ବୁଡିଗଲେ 250 ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 10:28 AM IST

Updated : April 15, 2026 at 10:47 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବଡ ଅଘଟଣ । ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ 250 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବେଙ୍ଗଲୀ ନବବର୍ଷ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶରଣାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ (UNHCR) ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରବାସ ସଂଗଠନ (IOM) ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯାଉଥିଲେ ମାଲେସିଆ

ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶର ଟେକନାଫରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଜାହାଜଟି ମାଲେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଏହା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 250 ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ବିସ୍ଥାପନ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ମାନବୀୟ ସହାୟତାରେ ହ୍ରାସ, ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ସମୁଦାୟକୁ ଅପିଲ୍‌

ୟୁଏନଏଚସିଆର କହିଛି ଯେ ‘‘ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି । ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ପରିବାର ଥିବାରୁ ଏହା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ସାମନାରେ ମାନବୀୟ ସଂକଟର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଏଭଳି ଘଟମା ଲଗାତାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ସହାୟତା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ । ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିନା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆହୁରି ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରି ଜୀବନ ଯିବା ସଙ୍କଟକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ’’ ।

2017ରେ ମିଆଁମାର ହିଂସା ପରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ହେବା ସହ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିର ରୋଜଗାର ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଜଗାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ।

