ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣକୁ ନାଟୋ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଇରାନ ଉନ୍ନତ ମିସାଇଲ୍ କ୍ଷମତାର ‘ଖୁବ ନିକଟ’ ବୋଲି କହି ସତର୍କ କଲେ
ଇରାନର ପରମାଣୁ ଓ ମିସାଇଲ୍ କ୍ଷମତାର ସଂଯୋଗ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭୟାବହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ନାଟୋ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍କ ରୁଟେଙ୍କ ସତର୍କଭରା ଟିପ୍ପଣୀ
Published : March 23, 2026 at 12:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସାଗରରେ ଥିବା ଆମେରିକା-ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଧାରକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୀର୍ଘପଥ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ମଧ୍ୟରେ, ନାଟୋ ସଚିବ ସାଧାରଣ ମାର୍କ ରୁଟେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଏପରି ମିସାଇଲ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଖୁବ ନିକଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି, ଯାହା ୟୁରୋପକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ।
ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରୁଟେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆରେ ଥିବା ଆମେରିକା-ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଧାର ଉପରେ ଇରାନ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବିର ସତ୍ୟାସତ ଉପରେ ନାଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଏଯାଏଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ । ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ଯ ସେ କହିଥିଲେ ।
ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରୁଟେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ବଡ଼ ୟୁରୋପୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବାର କ୍ଷମତାରେ “ଖୁବ ନିକଟ” ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେଣୁ ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ମିସାଇଲ୍ କ୍ଷମତା ସହ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଉଛି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ବିପଦ ପାଲଟିବ ।
ନାଟୋ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକାର ଇରାନର ସେନା କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ । ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟୟ କରିବା, ତେବେ ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଟୋ ମଧ୍ୟରେ ମତଭଦ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରୁଟେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବେ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଗଲ୍ଫ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ ୨୨ଟି ଦେଶ ହର୍ମୁଜ୍ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ମନେରଖି, ଆମେ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଓ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପରି ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ସେନା ଯୋଜନାକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟସୀମା ଓ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି "କେବେ" ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ନାଟୋର ଏକତା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ରୁଟେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଟୋ ସର୍ବଦା ଏକତ୍ର ହୋଇ କାମ କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଚାଲୁଥିବା ସହଯୋଗକୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ" ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ଆମେରିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋପନୀୟ ଥିବାରୁ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଟେ ଆମେରିକାର କୂଟନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଋଷ ତେଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ବିଭିନ୍ନ ହିତକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସଫଳ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରୁଟେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।