ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣକୁ ନାଟୋ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଇରାନ ଉନ୍ନତ ମିସାଇଲ୍ କ୍ଷମତାର ‘ଖୁବ ନିକଟ’ ବୋଲି କହି ସତର୍କ କଲେ

ଇରାନର ପରମାଣୁ ଓ ମିସାଇଲ୍ କ୍ଷମତାର ସଂଯୋଗ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭୟାବହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ନାଟୋ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍କ ରୁଟେଙ୍କ ସତର୍କଭରା ଟିପ୍ପଣୀ

NATO Chief Backs US Strikes, Warns Iran Is 'Very Close' To Advanced Missile Capability
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର 22, 2025, ୱାଶିଂଟନରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ନାଟୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମାର୍କ ରୁଟେଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 12:31 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସାଗରରେ ଥିବା ଆମେରିକା-ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଧାରକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୀର୍ଘପଥ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ମଧ୍ୟରେ, ନାଟୋ ସଚିବ ସାଧାରଣ ମାର୍କ ରୁଟେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଏପରି ମିସାଇଲ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଖୁବ ନିକଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି, ଯାହା ୟୁରୋପକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ।

ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରୁଟେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆରେ ଥିବା ଆମେରିକା-ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଧାର ଉପରେ ଇରାନ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବିର ସତ୍ୟାସତ ଉପରେ ନାଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଏଯାଏଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ । ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ଯ ସେ କହିଥିଲେ ।

ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରୁଟେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ବଡ଼ ୟୁରୋପୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବାର କ୍ଷମତାରେ “ଖୁବ ନିକଟ” ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେଣୁ ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ମିସାଇଲ୍ କ୍ଷମତା ସହ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଉଛି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ବିପଦ ପାଲଟିବ ।

ନାଟୋ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକାର ଇରାନର ସେନା କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ । ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟୟ କରିବା, ତେବେ ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଟୋ ମଧ୍ୟରେ ମତଭଦ ଦେଖାଦେଇଛି ।

ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍‌ରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରୁଟେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବେ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଗଲ୍ଫ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ ୨୨ଟି ଦେଶ ହର୍ମୁଜ୍ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ମନେରଖି, ଆମେ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଓ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପରି ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ସେନା ଯୋଜନାକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟସୀମା ଓ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି "କେବେ" ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

ନାଟୋର ଏକତା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ରୁଟେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଟୋ ସର୍ବଦା ଏକତ୍ର ହୋଇ କାମ କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଚାଲୁଥିବା ସହଯୋଗକୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ" ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

ଆମେରିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋପନୀୟ ଥିବାରୁ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଟେ ଆମେରିକାର କୂଟନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଋଷ ତେଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ବିଭିନ୍ନ ହିତକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସଫଳ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରୁଟେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇସ୍ରାଏଲ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇରାନ

Explainer: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ... ଚୋକପଏଣ୍ଟ

