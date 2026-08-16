ଭର୍ଜିନିଆ ଷ୍ଟେଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: 5 ଆହତ ଏକାଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମିଲ
କ୍ୟାମ୍ପସ ପୋଲିସ ଓ ଚେଷ୍ଟରଫିଲ୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
Published : August 16, 2026 at 10:15 AM IST
ଭର୍ଜିନିଆ: ଭର୍ଜିନିଆ ଷ୍ଟେଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମିଲ ହେବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳିମାଡର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଶନିବାର ସକାଳେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୱାଡ୍ ଆନେକ୍ସ ନିକଟରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ ପୋଲିସ ଓ ଚେଷ୍ଟରଫିଲ୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଭିଏସୟୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟରଫିଲ୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏହାର ସକ୍ରିୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଯାଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଶନିବାର ସକାଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଆଲକହଲ, ଟବାକୋ, ଫାୟାରଆର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ସ ଏବଂ ହାନୋଭର କାଉଣ୍ଟି ଶେରିଫ୍ ଅଫିସ୍ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଭର୍ଜିନିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ବ୍ଲାକ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ଭର୍ଜିନିଆର ଏଟ୍ରିକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ରିଚମଣ୍ ଡଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪ ମାଇଲ ଦୂର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି । ଏହି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 5,700 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅଶ୍ୱେତ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ-ପୋଷିତ ଚାରି ବର୍ଷିଆ କଲେଜ ଥିଲା । ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରର ଅଟନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋମବାର ଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି । ଅନେକ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁ ଟ୍ରୋଜାନ୍ସ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା-ସାଉଦି ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା; ଐତିହାସିକ କହିଲା ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ମା’-ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନାବାଳକ, ChatGPTଠୁ ଶିଖୁଥିଲା ଉପାୟ