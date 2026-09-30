ETV Bharat / international

ମୋରୋକ୍କୋକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଫାତିମା ମନସୁରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ମୋରୋକ୍କାର ରାଜା ମୋହମ୍ମଦ ଷଷ୍ଠ (VI) ଫାତିମା ଏଜ୍ଜରା ଏଲ ମନସୁରିଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

Morocco Names Fatima Ezzahra
ଫାତିମା ମନସୁରି (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାବାତ: ମୋରୋକ୍କୋ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଦେଶର ରାଜା ମୋହମ୍ମଦ ଷଷ୍ଠ (VI) ଫାତିମା ଏଜ୍ଜରା ଏଲ ମନସୁରିଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋରୋକ୍କୋ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ମଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଫାତିମା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଏହି ଫାତିମା ମନସୁରି ? ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ...

ଫାତିମାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଐତିହାସିକ, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଶ ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ମୋରୋକ୍କୋର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।’

ମୋରୋକ୍କୋ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:

ନିକଟରେ ମୋରୋକ୍କୋରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଗତ 26ରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଫାତିମାଙ୍କ ଦଳ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣନିଟି ପାର୍ଟି( PAM) ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହି ଦଳ 395 ଆସନରୁ 97 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି । ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ 198 ସିଟ୍‌ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଫାତିମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସହଯୋଗରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ତେବେ ଫାତିମାଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏପରିକି କିଛି ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବା ନେଇ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଫାତିମାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନରେ ବହୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ।

ଫାତିମା ମନସୁରି କିଏ ?

50 ବର୍ଷୀୟା ଫାତିମା ମନସୁରି ମୋରୋକ୍କୋ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା । ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଫାତିମା ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ । ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । 2008ରେ ସେ ପିଏଏମ ପାର୍ଟି ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହାପରେ 2009ରେ ଫାତିମା ମାରକେଶ ସହରର ପ୍ରଥମ ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ବଢିବା ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । 2021 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାରକେଶ ସହରର ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହର ବିକାଶ, ସହରୀ ନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଫାତିମାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମୋରୋକ୍କୋ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

OPINION: ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ‘ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିପଥ’କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ: ‘ଆତଙ୍କବାଦ, ଛଳନା ଓ ଦୋମୁହାଁ ନୀତିରେ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ’

OPINION : ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ

TAGGED:

MOROCCO FIRST WOMAN PM
FATIMA EZZAHRA EL MANSOURI
ମୋରୋକ୍କା ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୋରୋକ୍କା ଫାତିମା ମନସୁରି
MOROCCO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.