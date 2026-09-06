ନେପାଳ ଜଳପ୍ରଳୟ: ୧୧ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜିତିଲେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଓ ନେପାଳୀ ମହିଳା
ବିପର୍ଯ୍ୟୟର 11 ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଚୀନ ନାଗରିକ ଲୁହାଇତାଓଙ୍କୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 6, 2026 at 11:41 AM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାର ଏଗାର ଦିନରେ ପୁଣି ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରସୁୱା ଏବଂ ନୁୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଓ ଜଣେ ନେପାଳୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନେପାଳ ସେନା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପର୍ ତ୍ରିଶୂଳୀ-୧ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ୨୨୫ ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ୪ ନମ୍ବର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୁହାଇତାଓ ।
11 ଦିନରେ ଚମତ୍କାର
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ସକାଳେ ଭୁତେ କୋଶୀ ନଦୀରୁ ପଥର, କାଦୁଅ, ବାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ମିଶ୍ରିତ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀରେ ଥିବା ଏହି ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ନେପାଳ ସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ରାଜା ରାମ ବାସନେତ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି "ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି । ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି।"
ବିପର୍ଯ୍ୟୟର 11 ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲୁହାଇତାଓଙ୍କୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମୁହଁକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାଦୁଅ ଓ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ଫସି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଏକ ସେନା ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନେପାଳ ସେନାର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ଶନିବାର ସକାଳେ ନୁୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦୁର-୧୦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମକ ଜଣେ ୬୪ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ଦି ନଠାରୁ ସେ ଏକ ଘର ଭିତରେ କାଦୁଅ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଦୁଅ ଉପରକୁ ଥିଲା। ସେମାନେ କାଦୁଅ ସଫା କରି ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ତାଙ୍କୁ ଘରର ଏକ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳୁ ଘର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନୁୱାକୋଟର ମୈଥିଲି ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ 2
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାର ଅପର୍ ତ୍ରିଶୂଳୀ ୩ଏ ହାଇଡ୍ରୋପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ସଞ୍ଜୟ ଶାହା ଏବଂ କବିର ମହାର୍ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ନେପାଳ ସେନାର ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୧,୩୩୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩,୧୦୧ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୫,୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଶାର ଫଟୋ: ନେପାଳୀ ସେନା ଶିବିର ବାହାରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପରର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ; ଜଳୁଥିଲା ଜୁଇ...ମୃତଦେହ ନୁହେଁ, ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ ହେଉଥିଲା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ କୁଶ ତିଆରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ