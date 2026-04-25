ହାତଲେଖା ଚିଠି ଓ ଗୁପ୍ତ ‘ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ: ରିପୋର୍ଟ
ଇରାନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ତାଙ୍କ ପିତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରାୟ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି ।
Published : April 25, 2026 at 5:45 PM IST
ତେହରାନ୍: ଇରାନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ତାଙ୍କ ପିତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରାୟ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ କୌଣସି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ବରଂ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡିକ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଯାଉଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରିଭଲୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ କରି ଓ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ମୋଜତବାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସନ୍ଦେଶଗୁଡିକୁ ହାତ ଲେଖା କରାଯିବା ପରେ ଖାମରେ ସିଲ୍ କରାଯାଏ ଓ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ‘ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ’ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କୁରିଅରମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଓ ଗାଡ଼ିରେ ରାଜପଥ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଗୋପନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଥିାଏ ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ତିନିଥର ଅପରେସନ୍ ସରିଥିବା ବେଳେସେ ଏଏକ କୃତ୍ରିମ ପାଦ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ଆହତ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁହଁ ଓ ଓଠରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଇରାନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ୍ ପେଜେଶ୍କିଆନ୍, ଯିଏ ଜଣେ ହୃଦୟ ସର୍ଜନ୍ ଓ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡିତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡିକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇଙ୍କ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ “ଶତ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମର ଅଭିଯାନ” ବୋଲି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏପରି ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ଦେଶର ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପୂର୍ବରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ବିରତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଛି। କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ