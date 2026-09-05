ଆଶାର ଫଟୋ: ନେପାଳୀ ସେନା ଶିବିର ବାହାରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ
ନେପାଳୀ ସେନା ଏକ ଢାଞ୍ଚାର କାନ୍ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ଲଗାଇଛି । ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ।
Published : September 5, 2026 at 8:51 PM IST
NEPAL FLOODS MISSING PEOPLE, ବତ୍ତର (ନୂଆକୋଟ): ନୂଆକୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନେପାଳୀ ସେନାର ମୈଥିଳି ଶିବିର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥବାଡ଼ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ କିଓସ୍କର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ଫଟୋ - ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ, ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ କଳା-ଧଳା, ପ୍ରକୃତ ଫଟୋ ଏବଂ ଫଟୋକପି - ତୁରନ୍ତ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନେପାଳର ରସୁୱା, ନୂଆକୋଟ, ଧାଡିଂ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବ୍ୟାପକତାର ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସ୍ଥାନଟି ଯେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃମିଳନ ହେବ ।
ସନ୍ତୋଷୀ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ତାଙ୍କ 39 ବର୍ଷୀୟ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବାହାଦୁର ଅଧିକାରୀ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଦୁସାନ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା 216 ମେଗାୱାଟ୍ ଉପର ତ୍ରିଶୁଲି- 1 ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।
ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସହିତ ଏକ କିଓସ୍କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖାଇ ETV ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ, “ସେ ନେପାଳ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ହାକୁ ବେସିରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ନମ୍ବରଟି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ, ଏହା ସଂଯୋଗ ହେବ । ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।”
ସନ୍ତୋଷୀ ସେନା ଶିବିରରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୂଆକୋଟ ସହରରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ମୈଥିଳି ଶିବିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ ଏଠାରୁ କରାଯାଏ ।
ତାଙ୍କ ପରି ଧନଜିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଘଟଣା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କମଳ ସିଂହ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ନେପାଳର ସୁଦୂର କରନାଲି ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୁମଲା ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ।
୩୭ ବର୍ଷୀୟ କମଲ, ହାକୁ ବେସିରେ ତ୍ରିଶୂଳୀ-୧ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ କଂକ୍ରିଟ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ନାହିଁ ।
“ଘରକୁ ଫେରି, ମୋ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ଲଗାତାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ସେଠାରେ ଅସହାୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ନୂଆକୋଟ ଆସି ହାକୁ ବେସିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି । ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଁ ଏବେ ଅଧିକ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି,” ବୋଲି ଧନଜିତ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।
“ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସମୟ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି,” ବୋଲି ଧନଜିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ସିୱାନ ଜିଲ୍ଲାର ବାରହାରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୀର ସୁରୈୟା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ରାଜେଶ କୁମାର ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସୂରଜ କୁମାର ରାମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳ ହାକୁ ବେସିର ତଳମୁଣ୍ଡ ବେତ୍ରାବତୀରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଟାୟାର ଦୋକାନ ଥିଲା ।
"ମୁଁ ଗତ 32 ବର୍ଷ ଧରି ନେପାଳରେ ରହୁଛି । ମୋ ପୁଅ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦରକାର: ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡୁଛି," ବୋଲି ରାଜେଶ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପରି ସମୟରେ ନେପାଳୀ ସେନା ଏକ କାନ୍ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ଲଗାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।
ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ, ଏକ ସେଡ୍ ଯାହା ତଳେ ନେପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋଟା କାଗଜ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅଛି, ଅନ୍ୟଟିରେ ଅଜଣା ମୃତଦେହର ବିବରଣୀ, ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଅଛି । ସାରା ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହିଠାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
"ମୃତ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ତାଲିକା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭୟ । ମୋ କାକା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ସେଥିରେ ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହା ସମୟ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ଆଶାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରେ," ବୋଲି ଘନଶ୍ୟାମ ଥାପା କହିଛନ୍ତି ।
ପାଖରେ ନେପାଳ ପୋଲିସର ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ପଞ୍ଜିକା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ନିଖୋଜ ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ପିଲା ଏବଂ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୂତନ ବିବରଣୀ ଲେଖାଯାଇପାରିବ । ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ଚାରିଟି ପଞ୍ଜିକାରେ ଅନେକ ନାମ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (National Disaster Risk Reduction and Management Authority- NDRRMA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,294ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ କି 583 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 5,053 ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 13,100 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ: ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ମଉଳିଲା, ଚାଲିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 1200 ପାର ହେଲା ନେପାଳ ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା, 4216 ଏବେ ବି ନିଖୋଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ