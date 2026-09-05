ETV Bharat / international

ଆଶାର ଫଟୋ: ନେପାଳୀ ସେନା ଶିବିର ବାହାରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ

ନେପାଳୀ ସେନା ଏକ ଢାଞ୍ଚାର କାନ୍ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ଲଗାଇଛି । ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ।

The Photos Of Hope: Missing People Families Paste Them Outside Nepali Army Camp And Keep Their Fingers Crossed
The Photos Of Hope: Missing People Families Paste Them Outside Nepali Army Camp And Keep Their Fingers Crossed (ETV Bharat/Dev Raj)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 8:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

NEPAL FLOODS MISSING PEOPLE, ବତ୍ତର (ନୂଆକୋଟ): ନୂଆକୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନେପାଳୀ ସେନାର ମୈଥିଳି ଶିବିର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥବାଡ଼ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ କିଓସ୍କର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ଫଟୋ - ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ, ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ କଳା-ଧଳା, ପ୍ରକୃତ ଫଟୋ ଏବଂ ଫଟୋକପି - ତୁରନ୍ତ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନେପାଳର ରସୁୱା, ନୂଆକୋଟ, ଧାଡିଂ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବ୍ୟାପକତାର ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

Santoshi Adhikari showing the pictures of her missing brother Krishna Bahadur Adhikari, a safety officer at the Trishuli hydroelectric project at Haku Besi, close to the Nepal-Tibet border.
Santoshi Adhikari showing the pictures of her missing brother Krishna Bahadur Adhikari, a safety officer at the Trishuli hydroelectric project at Haku Besi, close to the Nepal-Tibet border. (ETV Bharat/Dev Raj)

ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସ୍ଥାନଟି ଯେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃମିଳନ ହେବ ।

ସନ୍ତୋଷୀ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ତାଙ୍କ 39 ବର୍ଷୀୟ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବାହାଦୁର ଅଧିକାରୀ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଦୁସାନ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା 216 ମେଗାୱାଟ୍ ଉପର ତ୍ରିଶୁଲି- 1 ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।

Rajesh Kumar Ram, who migrated from Bihar to Nepal, is searching for his 22-year-old son Suraj Kumar Ram.
Rajesh Kumar Ram, who migrated from Bihar to Nepal, is searching for his 22-year-old son Suraj Kumar Ram. (ETV Bharat/Dev Raj)

ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସହିତ ଏକ କିଓସ୍କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖାଇ ETV ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ, “ସେ ନେପାଳ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ହାକୁ ବେସିରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ନମ୍ବରଟି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ, ଏହା ସଂଯୋଗ ହେବ । ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।”

ସନ୍ତୋଷୀ ସେନା ଶିବିରରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୂଆକୋଟ ସହରରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ମୈଥିଳି ଶିବିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ ଏଠାରୁ କରାଯାଏ ।

ତାଙ୍କ ପରି ଧନଜିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଘଟଣା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କମଳ ସିଂହ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ନେପାଳର ସୁଦୂର କରନାଲି ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୁମଲା ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

Dhanjit Budha, a resident of far-flung Jumla town in Karnali province of Nepal, at the Maithili army camp searching for his younger brother.
Dhanjit Budha, a resident of far-flung Jumla town in Karnali province of Nepal, at the Maithili army camp searching for his younger brother. (ETV Bharat/Dev Raj)

୩୭ ବର୍ଷୀୟ କମଲ, ହାକୁ ବେସିରେ ତ୍ରିଶୂଳୀ-୧ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ କଂକ୍ରିଟ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ନାହିଁ ।

“ଘରକୁ ଫେରି, ମୋ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ଲଗାତାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ସେଠାରେ ଅସହାୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ନୂଆକୋଟ ଆସି ହାକୁ ବେସିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି । ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଁ ଏବେ ଅଧିକ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି,” ବୋଲି ଧନଜିତ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।

“ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସମୟ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି,” ବୋଲି ଧନଜିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ସିୱାନ ଜିଲ୍ଲାର ବାରହାରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୀର ସୁରୈୟା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ରାଜେଶ କୁମାର ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସୂରଜ କୁମାର ରାମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳ ହାକୁ ବେସିର ତଳମୁଣ୍ଡ ବେତ୍ରାବତୀରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଟାୟାର ଦୋକାନ ଥିଲା ।

"ମୁଁ ଗତ 32 ବର୍ଷ ଧରି ନେପାଳରେ ରହୁଛି । ମୋ ପୁଅ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦରକାର: ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡୁଛି," ବୋଲି ରାଜେଶ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।

The photographs of people missing in the Nepal floods pasted outside the Maithili army camp in Nuwakot district.
The photographs of people missing in the Nepal floods pasted outside the Maithili army camp in Nuwakot district. (ETV Bharat/Dev Raj)

ଏପରି ସମୟରେ ନେପାଳୀ ସେନା ଏକ କାନ୍ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ଲଗାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।

ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ, ଏକ ସେଡ୍ ଯାହା ତଳେ ନେପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋଟା କାଗଜ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅଛି, ଅନ୍ୟଟିରେ ଅଜଣା ମୃତଦେହର ବିବରଣୀ, ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଅଛି । ସାରା ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହିଠାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

"ମୃତ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ତାଲିକା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭୟ । ମୋ କାକା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ସେଥିରେ ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହା ସମୟ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ଆଶାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରେ," ବୋଲି ଘନଶ୍ୟାମ ଥାପା କହିଛନ୍ତି ।

ପାଖରେ ନେପାଳ ପୋଲିସର ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ପଞ୍ଜିକା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ନିଖୋଜ ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ପିଲା ଏବଂ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୂତନ ବିବରଣୀ ଲେଖାଯାଇପାରିବ । ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ଚାରିଟି ପଞ୍ଜିକାରେ ଅନେକ ନାମ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।

ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (National Disaster Risk Reduction and Management Authority- NDRRMA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,294ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ କି 583 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 5,053 ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 13,100 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ: ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ମଉଳିଲା, ଚାଲିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 1200 ପାର ହେଲା ନେପାଳ ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା, 4216 ଏବେ ବି ନିଖୋଜ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NEPAL FLOODS MISSING PEOPLE
NEPAL MISSING PEOPLE
NEPAL FLASH FLOODS
ନେପାଳ ବନ୍ୟା
NEPAL FLOODS MISSING PEOPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.