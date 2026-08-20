ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ BNPର ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର
୨୫୫ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହେଲେ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଓଲି ଅହମଦଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୮୮ ଭୋଟ
Published : August 20, 2026 at 8:03 PM IST
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ଶାସକ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP)ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର ଗୁରୁବାର ଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଲମଗିର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
୭୮ ବର୍ଷୀୟ ବିଏନ୍ପିର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଓଲି ଅହମଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଲି ଅହମଦ ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜାମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୧୧ ଦଳୀୟ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ତଥା ନିର୍ବାଚନର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏଏମ୍ଏମ୍ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ; ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର ୨୫୫ଟି ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଓଲି ଅହମଦ ୮୮ଟି ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ ୩୪୯ ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୪୩ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି।
ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାରବାର ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାରୋହରେ ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାଙ୍ଗଭବନର ଦାରବାର ହଲ୍ରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ହେବ।
୧୯୯୧ ମସିହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପ୍ରାୟତଃ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ ହୋଇଆସିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଥିଲେ। ତେବେ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗତ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର ବିଜୟୀ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି।