କଲମ୍ବିଆରେ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ: 120 ସୈନିକ ଥିବାବେଳେ 80 ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା
ଇକ୍ୱେଡରର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଏର୍ଟୋ ଲେଗୁଇଜାମୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।
Published : March 24, 2026 at 8:42 AM IST
ବୋଗୋଟା(କଲମ୍ବିଆ) : ସୋମବାର ଦିନ କଲମ୍ବିଆରେ 120 ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହର୍କୁଲେସ୍ C-130 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କଲମ୍ବିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ (LMT.N) ହର୍କୁଲେସ୍ C-130 ବିମାନ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ବ୍ଲୁରେଡିଓ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବିମାନଟି 120 ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ।
କଲମ୍ବିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନଟି ପେରୁ ସୀମାରେ ଥିବା କଲମ୍ବିଆର ଦକ୍ଷିଣ ଆମାଜନ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଏର୍ଟୋ ଲେଗୁଇଜାମୋରୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।"
ବ୍ଲୁରେଡିଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, ବିମାନଟି 120 ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର (2 ମାଇଲ୍) ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା ।
କଲମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋ X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନାହିଁ, ଯାହା କେବେ ଘଟିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା।"
ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ସାମରିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରିକ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ; ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି । ଯଦି ବେସାମରିକ କିମ୍ବା ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।"
ହର୍କୁଲେସ୍ C-130 ବିମାନ ପ୍ରଥମେ 1950 ଦଶକରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କଲମ୍ବିଆ 1960 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି, କଲମ୍ବିଆ କିଛି ପୁରୁଣା C-130 ବିମାନକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ନୂତନ ମଡେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା; ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କିପରି ହେଲା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ? ବାକ୍ଲବକ୍ସ କହିବ କାରଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ