ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟାସ:ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇଲା ଆମେରିକା

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟାସ:ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇଲା ଆମେରିକା
ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ କାନାଡା ବେସରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ସହିତ ସେମାନେ NORADର ଅନେକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯାହା ଡେନମାର୍କର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିକରିବ।
ୱାଶିଂଟନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡେନମାର୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡର ପିଟୁଫିକ ସ୍ପେଶ ବେସରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରସ୍ପେସ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡ (NORAD) ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରସ୍ପେସ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବେସ ଉପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାମକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ସହତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକରି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring…— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026
ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଚରେ କୁହାଯାଇଛି, ନର୍ଥ ଅମେରିକୀୟ ଏରୋସ୍ପେଶ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡ ବିମାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡର ପିଟୁଫିକ ସ୍ପେଶ ବେସରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମହାଦେଶୀୟ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ କାନାଡା ବେସରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ସହିତ ସେମାନେ ନାରୋଡା(NORAD) ର ଅନେକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯାହା ଡେନମାର୍କର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏଥରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଗତିବିଧିକୁ ଡେନମାର୍କ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସହାୟକ ବଳ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୂଟନୀତିକ ଅନୁମତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଡୋନାଲ଼୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇବା ଧମକକୁ ନେଇ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିବାବେଳେ ଡେନମାର୍କ ସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମରିକ ଆଭ୍ୟାସ ପରେ ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱୀଡେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନରୱେ, ନେଦରଲାଣ଼୍ଡ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆର୍କଟିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ କମସଂଖ୍ୟକ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଡେନମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେରିକାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ।
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଡେନମାର୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେଲେ ଡେନମାର୍କ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ଓ ରୁଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
