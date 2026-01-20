ETV Bharat / international

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟାସ:ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇଲା ଆମେରିକା

ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ କାନାଡା ବେସରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ସହିତ ସେମାନେ NORADର  ଅନେକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯାହା ଡେନମାର୍କର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିକରିବ।

A military vessel docked in Nuuk, Greenland.
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନୁଉକରେ ଡକିଂ କରିଥିବା ରୟାଲ୍ ଡେନିସ୍ ନୌସେନାର ଏକ ସାମରିକ ଜାହାଜ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
ୱାଶିଂଟନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡେନମାର୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡର ପିଟୁଫିକ ସ୍ପେଶ ବେସରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରସ୍ପେସ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡ (NORAD) ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରସ୍ପେସ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବେସ ଉପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାମକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ସହତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକରି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଚରେ କୁହାଯାଇଛି, ନର୍ଥ ଅମେରିକୀୟ ଏରୋସ୍ପେଶ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡ ବିମାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡର ପିଟୁଫିକ ସ୍ପେଶ ବେସରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମହାଦେଶୀୟ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ କାନାଡା ବେସରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ସହିତ ସେମାନେ ନାରୋଡା(NORAD) ର ଅନେକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯାହା ଡେନମାର୍କର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଏଥରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଗତିବିଧିକୁ ଡେନମାର୍କ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସହାୟକ ବଳ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୂଟନୀତିକ ଅନୁମତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଡୋନାଲ଼୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇବା ଧମକକୁ ନେଇ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିବାବେଳେ ଡେନମାର୍କ ସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମରିକ ଆଭ୍ୟାସ ପରେ ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱୀଡେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନରୱେ, ନେଦରଲାଣ଼୍ଡ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆର୍କଟିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ କମସଂଖ୍ୟକ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଡେନମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେରିକାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଡେନମାର୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେଲେ ଡେନମାର୍କ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ଓ ରୁଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

