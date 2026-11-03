ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଜନମତ ନେଇ ହେବ ପରୀକ୍ଷା
ନିର୍ବାଚନରେ ହାଉସର ସମସ୍ତ 435 ଆସନ ଏବଂ 100 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେଟର 37 ଆସନ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ।
Published : November 3, 2026 at 9:27 PM IST
US MIDTERM ELECTIONS 2026, ୱାଶିଂଟନ: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକୀୟମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ । ଏହାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଜନମତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହା ଇରାନ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ (ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍) ଏବଂ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ପରୀକ୍ଷା କରିବ । ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସମସ୍ତ 435 ଆସନ ଏବଂ 35 ସିନେଟ୍ ଆସନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଥିବାରୁ, ଫଳାଫଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୱାଶିଂଟନର ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଆକାର ଦେବ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 2028 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇଟି ଚାମ୍ବର, ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭସ୍ ଏବଂ ସେନେଟ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଓପନିଅନ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ସିନେଟ୍ ନହେଲେ ବି, ଅତି କମ୍ ରେ ହାଉସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବ କି ନାହିଁ ।
ନିର୍ବାଚନରେ ହାଉସର ସମସ୍ତ ୪୩୫ ଆସନ ଏବଂ ୧୦୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେଟର ୩୭ ଆସନ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି । ଓହାଇଓ ସମେତ ୩୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ବିବେକ ରାମାସ୍ୱାମୀ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏମି ଆକ୍ଟନଙ୍କ ସହ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ମେୟର ପଦ ପାଇଁ କେରଳରେ ଜନ୍ମିତ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିତ୍ୟ ରମଣ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବସ୍ କରେନ୍ ବାସ୍ ଙ୍କ ସହ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ ରୋ ଖାନ୍ନା, ଆମି ବୋରା, ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲ ଏବଂ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସାଥୀ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ପିଆ ଡାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅମିଶ ଶାହ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ।
ସୋମବାର ରିପବ୍ଲିକାନ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ହ୍ରାସ, ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟଲରେ ଚାଲିଥିବା ନବୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଚାର ରାଲିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ- ଲିଙ୍କନ ମେମୋରିଆଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ପୁଲ୍ କୁ ବାଛିଥିଲେ ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଗତ 32 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ରାଜ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟତଃ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଗଡ଼, 30ଟି ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଯାହା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ସଦୃଶ ହୋଇଛି ।
ଯଦି ପ୍ରାକ-ପୋଲ୍ ଆକଳନ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ମାନେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତୀବ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚେକିଂ କରିବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ । ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରହିବ । ଯାହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଡେଣା କାଟି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଦେବେନାହିଁ । "ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଭିଟୋ ହେବି," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟର ପଡ୍ ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି । ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ମାନେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଉଭୟ ଗୃହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭିଟୋ କରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କହିଥିଲେ ।
ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସିନେଟରେ ବହୁମତ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଅନୁପାଳନକାରୀ ରିପବ୍ଲିକାନ୍-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଂଗ୍ରେସରୁ କିଛି ସୀମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆହୁରି ଅନେକ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟରେ, ଡେମୋକ୍ରାଟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଭୋଟ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ‘ମୁଁ ବ୍ୟାଲଟରେ ଅଛି ବୋଲି ଛଳନା କର ।’ ଭୋଟରମାନେ କ’ଣ କହିବେ?
ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇତିହାସକୁ ଅବମାନନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଦଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଆସନ ହରାଇଛି- ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ । ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ହେବ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ଆଶାବାଦୀ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ହ୍ବାଇଟ୍ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଧାର, ଯାହା 2016 ଏବଂ 2024ରେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଜୟକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଇଥିଲା । ଯଦି ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ତଥାପି ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଏପରି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ, ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ । ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ରାଜନୈତିକ ପରାଜୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିବା ହିସ୍ପାନିକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଭୋଟର ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ।
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଉତ୍ତରର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।
ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଉଭୟ ସଦନ ଜିତିପାରିବେ କି?
ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ, ହାଉସ୍ ଏବଂ ସିନେଟ୍ ସମାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ତିନି ଥର ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଓଲଟିଛନ୍ତି: 1946, 1994 ଏବଂ 2006 । ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ଭୋଟର କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ହତାଶା ।
ଏହି ବର୍ଷ ଉଭୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ଉଭୟ ଦଳର ରଣନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଗୃହରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରିପବ୍ଲିକାନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସକୁ 220-215ର ସ୍ବଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ମତଦାନ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ । ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସିଆଲ୍ ପସନ୍ଦରେ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ନେତୃତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 50 ପ୍ରତିଶତ ତଳେ ରହିଛି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ, ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକାର ମୁକାବିଲା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତଥାପି, ଜାତୀୟ ମତଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଫଳାଫଳର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରେ ନାହିଁ ।
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲାଭ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିପାରେ
ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟ ଚାମ୍ବରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପରିଣାମ ଆଣିବ । ଯଦି ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଗୃହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ତଦନ୍ତ କରିବା, ତଦାରଖ ଶୁଣାଣି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ପାଇବେ । ସଂଘୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, କର, ପ୍ରବାସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ମତଭେଦ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ । ଏକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍- ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୃହ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ କରିପାରେ ।
ସିନେଟରେ ଏକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ବିଜୟର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଚାମ୍ବର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ବହୁମତ ନିଶ୍ଚିତକରଣକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ ଏବଂ ସିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଆଇନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଯଦି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଉଭୟ ଚାମ୍ବରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଧିକ ସହାୟକ ଆଇନଗତ ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୋଦକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ବିଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଲୁଲା-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଟାଙ୍ଗୋ, ବାମ-ଡାହାଣ ରାଜନୀତିର ନାଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଭାରତ ସମେତ ୪ଟି ଦେଶର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଅଫର୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ