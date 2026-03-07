ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ: ତେହେରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଇରାନର ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମହାଲଢେଇ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ସେପଟେ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁବାଇ ଏବଂ ବାହାରିନର ରାଜଧାନୀ ମାନାମାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଛି । ଦୁବାଇରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ମାନାମାରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବାହାରିନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, "ନାଗରିକ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ନିକଟତମ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।"
ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ, ଶନିବାର ସକାଳେ ଇରାନ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାଜଧାନୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଇସ୍ରାଏଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ବୈରୁତ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ପରେ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଉଛି । ସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ "ଇରାନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"
ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ବାଗଦାଦ ବିମାନବନ୍ଦର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ AFPକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ "ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି", ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଯାଇଛି । ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତେହେରାନର ମେହରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଇରାନର ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ମେହରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫୁଟେଜରେ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଘରୋଇ ହବ୍ ମେହରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ଜଳୁଥିବା ବିମାନ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକାଧିକ ବିମାନ ଥିଲା ବୋଲି ନିଆଯାଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି ।
ସେପଟେ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ବିଶାଳ ଶାୟବା ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଯାହା ଖାଲି କ୍ୱାର୍ଟର ମରୁଭୂମିର ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସାଉଦି ଆରାମକୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 1 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।