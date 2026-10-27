ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଭାରତ ସମେତ ୪ଟି ଦେଶର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଅଫର୍
ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ କାନାଡାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ସୁଯୋଗ; ପ୍ରତି ବର୍ଷର ଚାକିରି ପାଇଁ ମିଳିବ ଏକ ମାସର ମୂଳ ଦରମା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଓ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହାୟତା।
Published : October 27, 2026 at 3:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସୋମବାର ଭାରତ, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ କାନାଡାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନିଜର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଭାରତରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପ୍ରାୟ ୨୩,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭାରତର କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଅଫର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଚଳିତ ସେଭରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଚାକିରିରେ ପୂରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ମାସର ମୂଳ ଦରମା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ବୁଝାପଡ଼ିଛି।
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରୀ ଏମି କୋଲମ୍ୟାନ୍ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଅଫର (VEO) ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ୭୦ତମ ସ୍ତର ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଅଫର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାକିରି ଗ୍ରେଡ୍କୁ ସୂଚାଏ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଓ ବରିଷ୍ଠତା ସ୍ତରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଓ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାନାଡା, ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଆମେରିକାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କୋଲମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପ୍ରତିଭା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଳାଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫ରୁ ୨୦୨୯ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଓ AI ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ୨୦.୫ ବିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ମୁଖପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ୨ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ AI ଦକ୍ଷତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ।”
କୋଲମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ସହ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏଥିସହ ଏହା ସମୟାନୁସାରେ ବଦଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟବଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ।
କୋଲମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ସହ ଏବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଫର ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ କର୍ମବଳକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି।”
କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଅଫରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
କୋଲମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଅଫର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବୁ ଏବଂ ଶିଖିବୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବ।
କୋଲମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।” ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।