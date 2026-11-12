Nvidiaର CEO ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ମେଗାସ୍ପିଡ୍, ଆମେରିକାର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଚୀନ୍କୁ ଏନଭିଡିଆର ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଠାଉଥିବା ନେଇ ଗତବର୍ଷ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା; ତେବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଥିଲା।
Published : November 12, 2026 at 7:54 PM IST
ହଂକଂ: ଏନଭିଡିଆ (Nvidia)ର ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗାପୁର ମୁଖ୍ୟାଳୟଭିତ୍ତିକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ (Megaspeed), ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
ଚୀନ୍ର ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କମ୍ପାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛି।
କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସିଇଓ ଟାନ୍ ୟୋଙ୍ଗ ପୋଙ୍ଗ (Tan Yong Pong), ଯିଏ ଜେମ୍ସ ଟାନ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏନଭିଡିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ବୈଠକ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଆଲୋଚନାରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଏନଭିଡିଆର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲା।
ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ବି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। 'ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେହି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ (Alice Huang), ଯିଏ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଲେ (Huang Le) ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ଏନଭିଡିଆ ସହ ଥିବା ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି।
ଗତମାସରେ 'ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ' ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏନଭିଡିଆ ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ସିଧାସଳଖ ବେଜିଂକୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରବିବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଫବିଆଇ (FBI) ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଗତବର୍ଷ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଏନଭିଡିଆର ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୀନ୍କୁ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିବା କହିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସାଇବାକୁ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଚୀନ୍ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ହୁଆଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ମୁଖ୍ୟ। ଏଆଇ (AI)କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଥିବା ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନଭିଡିଆ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନ୍କୁ ଏନଭିଡିଆ ଚିପ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ହୁଆଙ୍ଗ ଆମେରିକାରେ ଲବି କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜାନୁଆରୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏନଭିଡିଆର H200 ଚିପ୍ ଚୀନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର ଜାରି ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି (BIS) ସହ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ଏହି ବିଭାଗ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କଟକଣାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ତଦାରଖ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛି।
ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ଆଇନଜୀବୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚକୁ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"