ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତି କୂଟନୀତି: ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଜାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ
ଭାରତକୁ 'ରିଫାଇନିଂ ସୁପରପାୱାର' ବୋଲି କହିବାର ଦିନକ ପରେ ରୁବିଓ ବୁଧବାର ଜାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଶାଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତାସଂପନ୍ନ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
Published : October 21, 2026 at 2:31 PM IST
ଜାମନଗର/ନୂଆଦିଲ୍ଲା: ଇରାନ-ୟେମେନ ବିବାଦକୁ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ସହାୟତାରେ ଭେନଜୁଏଲାରେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ଗସ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିଛି ।
ଭାରତକୁ 'ରିଫାଇନିଂ ସୁପରପାୱାର' ବୋଲି କହିବାର ଦିନକ ପରେ ରୁବିଓ ବୁଧବାର ଜାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଶାଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ସଂପନ୍ନ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଜାମନଗର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
US Secretary Of State Meets Jaishankar In Mumbai, Both Leaders Reaffirm Advancing US-India Strategic Partnership #MarcoRubio #SJaishankar #IndiaUSRelations #MumbaiSummit #StrategicPartnership #ForeignPolicy Live Update: https://t.co/1pJwz9gDsS https://t.co/JnVDOwV4tj— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 20, 2026
ଭେନଜୁଏଲାର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦୈନିକ 1.2 ନିୟୁତରୁ 1.5 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାପ ପକାଉଛି । ଏଥିସହିତ ଲାଟିନ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ତୈଳବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କୁହା ଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଭେନଜୁଏଲା ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରଠାରୁ ଆମେରିକା ଭେନଜୁଏଲାର ତୈଳ ସଂପଦ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।
ଆମେରିକାର ଏହି ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାମନଗର ଗସ୍ତ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭେନଜୁଏଲାରୁ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ । ରିଲାଏନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଭେନଜୁଏଲାର ସର୍ବାଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣି ଆସୁଛି । ରୁବିଓ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି, ସେ ରିଲାଏନ୍ସ ସହ ଭେନଜୁଏଲାର ତୈଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ, କଣ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ କଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କେମିତି ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ । ଏହା କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଭେନଜୁଏଲା ସହ କାମ କରିଛି । ତା ଛଡା ଏହାର ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ।’
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରଠାରୁ ରୁବିଓ ଭେନଜୁଏଲାର ତଦାରଖ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଜାମନଗର ରିଫାଇନାରୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ସିଙ୍ଗିଲ-ସାଇଟ ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ । ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 1.4 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଭାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଭାରୀ ଭେନଜୁଏଲାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ । ଆମେରିକା ସହ ରିଲାଏନ୍ସର ସମ୍ପର୍କ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ରିଫାଇନାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ନିବେଶ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ନିକଟତର: ମାର୍କୋ ରୁବିଓ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷ; ଭାରତର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଇନ୍ଧନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ମିଳିବ କି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ?