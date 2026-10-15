ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୁଶୁଡିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ 29 ମୃତ, 40ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ପେଶୱାର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ମିଆଁ ସଇଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲଟି ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଦିଲ କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି । ସ୍କୁଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 15, 2026 at 4:08 PM IST
ପେଶୱାର: ପାକିସ୍ତାନ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ରାଜଧାନୀ ପେଶୱାରରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଚଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ଅତି କମରେ 28 ପିଲା ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହିତ 40 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସୂତରୁ ଜଣା ପଡିଛି ।
ପେଶୱାର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ମିଆଁ ସଇଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲଟି ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଡିର କଲୋନୀ (Dir Colony)ରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍କୁଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲେଡି ରିଡିଂ ହସ୍ପିଟାଲର (LRH) ମୁଖପାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅସୀମଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ 28 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ମୃତ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ 13 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ । ପେଶୱାରର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆଫାକ ୱାଜିର କୋଠା ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା ସହ କାଳେ ଛାତ ତଳେ କେହି ପିଲା କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଫସି ରହିଥିବେ ସେ ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଫୈସଲ କରିମ କୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଛାତ ଭୁଶୁଡିବ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Marked Unsafe : ଏବେ ବି କାହିଁକି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଘୋଷିତ କୋଠାରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡ଼ଙ୍ଗା; ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ