ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, 132 ମୃତ, 570 ଗୁରୁତର
ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ବଂସବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଡୋଶୀ ଭେନେଜୁଏଲାର ସ୍ମୃତିକୁ କଲମ୍ବିଆ ଭୂକମ୍ପ ତାଜା କରି ଦେଇଛି । ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.4 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
Published : August 11, 2026 at 7:59 AM IST
ବୋଗୋଟା(କଲମ୍ବିଆ): ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଦୋହଲିଗଲା ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆ । ସୋମବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ସହ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ ଅତିକମରେ 132 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପାଖାପାଖି 600 ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶତାଧିକ ବିଲ୍ଡିଂ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏହି ନୈରାଶଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ବଂସବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଡୋଶୀ ଭେନେଜୁଏଲାର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରି ଦେଇଛି।
1600 ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, 132 ମୃତ
ଆମେରିକା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବୋଗୋଟା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଚୋକୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଏହି ଭୂକମ୍ପ ପଡୋଶୀ ଇକ୍ୱେଡର ଏବଂ ପାନାମାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆର ପେରେଇରା, କ୍ୱିବଡୋ, କାଲି ଏବଂ ମାନିଜାଲେସ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ତି ସହରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ଭୂକମ୍ପ । ଦେଶର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର କାଲିରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।
କଲମ୍ବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବେଲାର୍ଡୋ ଡି ଲା ଏସପ୍ରିଏଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ 570ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1600 ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 61ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର କଲୋମ୍ବିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ
କଲମ୍ବିଆର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସେବା କହିଛି ଯେ ସୋମବାରର ଭୂକମ୍ପ କଲୋମ୍ବିଆରେ 21ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଥିଲା । ଏହା ପରେ 21ଟି କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଖାପାଖି ଥିବା କଲମ୍ବିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ସହିତ ଜଡିତ । ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଭୂକମ୍ପ ଫଲ୍ଟର ରେଖା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ, ବିଶେଷ କରି ଚୋକୋ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଦେଶର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୋକୋର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ କେବଳ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ । ଏଣୁ ଏଠାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବ୍ୟାପକ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାରପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାଖୁରା ଆକୃତିର ଏହି ଜୋନ୍ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶନ୍ତି । ଏହା ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ମାନିଜାଲେସ୍, କ୍ୱିବଡୋ, ଆର୍ମେନିଆ, କାର୍ଟାଗୋ, ବୁଏନାଭେଣ୍ଟୁରା ଏବଂ ପେରେଇରା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ଶେଷ ଭାଗରେ ପଡୋଶୀ ଭେନେଜୁଏଲାରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଭୂକମ୍ପ ଶତାଧିକ ବିଲ୍ଡିଂ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦେଶରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂମିକମ୍ପରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା: 235 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ
ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂକମ୍ପ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଳୁକା କଳାରେ ସହାୟତା ନିବେଦନ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ