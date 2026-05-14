ଖୁସି ଖବର ! ହର୍ମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏମଭି ସନସାଇନ

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହା 15ତମ ଏଲପିଜି ଜାହାଜ ।

File photo of oil tankers sitting at anchor offshore in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran
ଇରାନର ବନ୍ଦର ଆବାସ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 10:09 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏମଭି ସନସାଇନ । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ଏଜେନ୍ସୀ ଏମଭି ସନସାଇନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହା 15ତମ ଏଲପିଜି ଜାହାଜ । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଛି ।

ପୂ୍ର୍ବରୁ ଇରାନ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ବ୍ରିଗେଡିଅର ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅକରାମି ନିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସର ନୌସେନା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ନୌସେନା ଏହାର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଇରାନର ସେନା ଶତ୍ରୁକୁ ଏହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ 39 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସୀ (IEA) ଆକଳନ କରିଛି । IEA ଏହାର ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭର 10 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ହେଉଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଶ୍ବ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହକୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ କରୁଛି । ଚଳିତ ଇରାନ ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାପ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ବକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଇରାନରୁ ତେଳ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଜାହାଜ

ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୟା । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଛାଡ଼ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିଥିଲା ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଫେଲିସିଟି ଓ ଜୟା ।

