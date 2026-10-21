ସିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ; ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର କରିଦେଲା ଚୁପ୍
ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ, 'ମାନବାଧିକାରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଚ କେତେର ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।'
Published : October 21, 2026 at 5:03 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଭାରତ । ଭାରତ କହିଛି, ମାନବାଧିକାରକୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଜେନେଭାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରଖିଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏହା କହିଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଉପସଚିବ ବର୍ଖା ତାମ୍ରକର କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଏ ସଂପର୍କ ଆଲୋଚନା, ପରାମର୍ଶ, ସହଯୋଗ, ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରି ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବେବା ଦରକାର ।'
#IndiaAtUN @BarkhaTamrakar, Deputy Secretary @MEAIndia delivered 🇮🇳’s statement at UNGA Third Committee on the Agenda Item “Working Group on Enforced Disappearances” the following : ➡️ Reaffirmed that Article 21, habeas corpus, the NHRC and State Human Rights Commissions, independent media and civil society provide safeguards, transparency and avenues for redressal against enforced disappearances. ➡️ Called enforced disappearances grave human-rights violations and urged prevention, accountability and protection of civil society. ➡️ Noted that 🇮🇳 has signed the Convention on Enforced Disappearances and stressed that law enforcement is bound by law. ➡️ 🇮🇳 called for engagement based on dialogue, cooperation, non-selectivity and transparency. @PMOIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 21, 2026
ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ତୃତୀୟ ସମିଟିରେ 'ଏନଫୋର୍ସଡ ଡିସଆପିଅରାନ୍ସ' ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତାମ୍ରକର ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ । ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, 'ମାନବାଧିକାରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଚ କେତେର ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।'
ତାମ୍ରକର କହିଥିଲେ, 'କୌଣସି ମାନବୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନାକୁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିଷ୍କର୍ଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।' ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ଭାରତ ସେହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଏପରି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନକାରାତ୍ମକ ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। '
ମଙ୍ଗଳବାର ଜେନେଭାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ, ଗତ କିଛିମାସ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ପଡିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଭାରତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦାବିଗୁଡିକର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀକାରୀ ସାଉଦି ଆରବକୁ କିପରି ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ