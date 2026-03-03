ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ; ଜାରି ରହିଛି ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ, ଇରାନରେ 40 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୋକ ପାଳନ
ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି । ଆଜି ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ସେପଟେ ଇରାନ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରିଖିଛି । ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ତା’ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନୀ ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଅତି କମରେ 555 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛୁ । ସୋସାଇଟି କହିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 131 ସହର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟ ରକେଟ ମାଡ଼ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ମୃତାହତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଲମ୍ବିପାରେ। ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୋକ ଏବଂ ସାତ ଦିନର ଛୁଟି ପାଳନ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 48 ଜଣ ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦୁଇ ଦିନରେ ଇରାନ ଉପରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୋମା ପକାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖାମେନିଙ୍କ ବାସଭବନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି।