ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଲଢେଇ; ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଇରାନ; ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମାମାଡ଼ରେ 48 ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Published : March 2, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : March 2, 2026 at 8:16 AM IST
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର୍ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଇରାନ । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ । ସେପଟେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଇରାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବୋମାମାଡ଼ରେ 48 ଜଣ ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
LIVE FEED
ହିଜ୍ବୁଲ୍ଲାହ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି: IDF
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ X ରେ କହିଛି, "ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଳିର ଜବାବରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଲେବନାନ୍ରେ ହିଜ୍ବୁଲ୍ଲାହ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହିଜ୍ବୁଲ୍ଲାହ ଇସ୍ରାଏଲୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଲେବନାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି । IDF ସୈନ୍ୟମାନେ 'ରୋରିଂ ଲାୟନ୍' ଅପରେସନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।"
ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ: କାଜା କାଲାସ୍
ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଭାଇସ-ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଜା କାଲାସ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଅକ୍ଷମଣୀୟ । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ବାହାରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିଣାମ ଆଣିବ । ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ଆମେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ।"
ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ
ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
'ଆମେରିକା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି': ଟ୍ରମ୍ପ
AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରବିବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକକୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ଇରାନୀ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଆମେରିକା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ।"
ଇସ୍ରାଏଲ, ବାହାରିନ, ୟୁଏଇ ନେତାଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ କହାଯାଇଛି ଯେ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ, ବାହାରିନ୍ ଏବଂ UAE ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଇରାନ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ହୋଇ ବାହାରିନ୍, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟେକ୍ସାସର ଅଷ୍ଟିନରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । CBS ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟିନର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାରରେ ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ, ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଟେକ୍ସାସର ଅଷ୍ଟିନରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଶତ୍ରୁତା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୋହରାଇଛି ।"
ଇରାନୀ ସେନାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ
AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର, ନଚେତ୍ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଭିଡିଓ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ, ଇରାନ ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ । ଏହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ।"
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ
AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି "ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ଚାରି ସପ୍ତାହର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଆସିଛି । ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଚାରି ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦେଶ, ଏଥିପାଇଁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ - କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ।"