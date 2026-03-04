ଜଳୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ; ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ
ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ । ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଇରାନ । ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘନଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ଥରହର ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ । ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିବା ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲଗାତାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଲେବନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ 50 ଜଣ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 300ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇରାନୀଆନ ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 800ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଲେବନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ 50 ଜଣ ନିହତ, 300ରୁ ଅଧିକ ଆହତ |
ଲେବନନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଲେବନନରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 50ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ 335 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୋମବାର ଦିନ, ହିଜବୋଲ୍ଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା । ଇସ୍ରାଏଲ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବନନ ଏବଂ ବୈରୁଟର ଦକ୍ଷିଣ ଉପନଗର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜବାବ ଦେଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲରେ ହିଜବୋଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟି ନଥିବା ଜଣାପଡି଼ଛି ।