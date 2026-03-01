ETV Bharat / international

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ; ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

FILE - In this photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei listens to a speaker during a meeting with a group of university students in Tehran, Iran, May 28, 2018.
ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 1, 2026 at 7:31 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 7:42 AM IST

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଯୁଦ୍ଧ । ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ୁଛି । ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି" । ସେହପିର ଟ୍ରମ୍ପ "ଭାରୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋମାମାଡ଼" ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସପ୍ତାହ ସାରା ଏବଂ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।

ସେପଟେ AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

LIVE FEED

7:38 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି

AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଆଜି ସକାଳେ, ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ IRNA ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି କୌଣସି କାରଣ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି 86 ବର୍ଷୀୟ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନକୁ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଟାର୍ଗେଟ କରିରେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

7:34 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ଖାମେନିଙ୍କ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରବିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

7:32 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ତେହେରାନରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ:

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ରବିବାର ସକାଳେ ତେହେରାନରୁ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ରାଜଧାନୀରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା (ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା) ସମୟରେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି ।

Last Updated : March 1, 2026 at 7:42 AM IST

