ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ LIVE ଅପଡେଟ୍‌

Middle East Crisis US Israel Iran War Latest Update
ଇରାନର ତେହେରାନରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 7:03 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 7:18 AM IST

ଭିଷଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି । ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବନନରେ ହିଜବୋଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ସେପଟେ ​​ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଏହାର ଜବାବ ଦେଉଛି । ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଚାଲିଛି ।

7:17 AM, 5 Mar 2026 (IST)

କତାରରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି

ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ଦୋହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କତାରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ବୁଧବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଡଭାଇଜରିରେ, ଦୋହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି, "ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ କତାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ, କତାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଆଡଭାଇଜରିରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି "ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧି ଏଡାନ୍ତୁ । କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ । ଝରକା, ବାଲକୋନି ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ।"

7:14 AM, 5 Mar 2026 (IST)

ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼

ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ଏବଂ ଇରାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଧମକ ଦେଇଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି ।

TAGGED:

WAR NEWS
ISRAEL IRAN WAR NEWS
MIDDLE EAST CRISIS
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ
US ISRAEL IRAN WAR

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

