Live Update: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗୁନି ବିରାମ, ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣରେ ଜଳୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ

A photograph shows a heavily damaged building at Tehran's Azadi Sport Complex following a strike
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 6, 2026 at 6:57 AM IST

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗୁନି ବିରାମ । ଏପଟେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଟର୍ପେଡୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା "କଠୋର ଅନୁତାପ" କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ଇରାନ । ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ, ଏହା ତେହେରାନ ଉପରେ "ବଡ଼ ଧରଣର" ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନିୟୋଜିତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଲେବନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

