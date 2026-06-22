ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମର; ଦଳୀୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା
ଭାବପ୍ରବଣ ଷ୍ଟାର୍ମର, ପତ୍ନୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
Published : June 22, 2026 at 4:24 PM IST
UK PM KEIR STARMER RESIGNS, ଲଣ୍ଡନ: ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଲେବର ପାର୍ଟିର ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଲେବର ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲେବର ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ।"
ଦଳ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋ ଦଳର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ଉତ୍ତର ଶୁଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ମୁଁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ବିଷୟରେ ହୋଇଛି ।
Keir Starmer announces resignation as Prime Minister of the United Kingdom and leader of the Labour Party— ANI (@ANI) June 22, 2026
(Photo source: Reuters) pic.twitter.com/5pstJAbTTv
ତେଣୁ ମୁଁ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି । ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ମହାମହିମ ରାଜାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସଦ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ନୂତନ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେବର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିବି । ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରିଟେନ ପାଇବେ । ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ଷ୍ଟାର୍ମର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ "ମୋ ସହିତ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ" ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବି, ମୋର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଭିକ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେବି ଏବଂ ମୋର ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପିତା ହେବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ।"
ଷ୍ଟାର୍ମର ଲେବରର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିକୁ ଲେବର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଏକ ସମୟସାରଣୀ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଜୁଲାଇ 9ରେ ଖୋଲାଯିବ । 16 ଜୁଲାଇରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଂସଦୀୟ ଅବକାଶ ପୂର୍ବରୁ ନାମାଙ୍କନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସଂସଦ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନୂତନ ଲେବର ନେତା ରହିବେ ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ଲେବର ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ ଏକ ସଂସଦୀୟ ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ସଙ୍କଟ ତୀବ୍ର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ବ୍ରିଟେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଟର ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ୟା: ପ୍ରବାସ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । "କୀର ଷ୍ଟାର୍ମର ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ । ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ - ଇମିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ଶକ୍ତି (OPEN NORTH SEA OIL!) ରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି! ରାଷ୍ଟ୍ରପତି DJT," ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁକେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା ।
Kier Starmer will resign as Prime Minister of The United Kingdom. He failed badly on two very important subjects- IMMIGRATION AND ENERGY (OPEN NORTH SEA OIL!). I wish him well! President DJT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026
( TS: Jun 21 2026, 9:59 AM ET )… pic.twitter.com/eI2AoDP9de
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହକର୍ମୀ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି । ଲେବର ସରକାର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ୟୁକେ ସରକାର ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତକୁ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଓ M777A2 ହାୱିଜର୍ସର ସହାୟତା ସେବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମେରିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ, 60 ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ