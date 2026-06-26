ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି
ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ; ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ କୌଶଳଗତ ସହଯୋଗ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା
Published : June 26, 2026 at 7:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ତାହାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହା ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ।
ଏହି ଗସ୍ତ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଟୋକିଓ ଗସ୍ତ ଏବଂ ୧୫ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ‘ଭାରତ-ଜାପାନ ବିଶେଷ କୌଶଳଗତ ଓ ବୈଶ୍ୱିକ ଭାଗୀଦାରି’କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପ୍ରତି ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ।
ଗତବର୍ଷର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଜାପାନ ଆସନ୍ତା ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ୧୦ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ୟେନ୍ (ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା) ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ରୂପରେଖା ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାଗୀଦାରିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷିଆ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଝୋତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆସାମରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ କିଛି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନର ତତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୈତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଅନଲାଇନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସହଯୋଗ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ତତ୍ତୋରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିନିମୟ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୈତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତିର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ତତ୍ତୋରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏଣ୍ଡୋ ତୋଶିକି ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ତତ୍ତୋରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟୁରୋ, ତତ୍ତୋରି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୃହ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାର ଡିଭିଜନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଜାପାନସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।