ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଇରାନର ‘ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’ ! ଆମେରିକାକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍: ରିପୋର୍ଟ
ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ିଲା ତିକ୍ତତା; ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।
Published : July 10, 2026 at 1:25 PM IST
ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏକ ନୂଆ ଏବଂ "ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ" ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ସହ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଥିବା ଗୁରୁବାର ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି, ନାଟୋ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ତୁର୍କୀରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ପୁରୁଣା Air Force One ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ CNN ଅଜ୍ଞାତ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ନିୟମିତ ଭାବେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସଦ୍ୟତମ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନୂଆ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଥିଲା। ସେହିପରି, The Wall Street Journal ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ତାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ "ନୂଆ" ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ।
୨୦୨୦ ଜାନୁଆରୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଇରାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେନା କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ୍ କାସେମ୍ ସୋଲେଇମାନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଆସୁଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ AFP ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଧିକାରୀ ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ Air Force One ବିମାନରେ ନାଟୋ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ ଆମେରିକାର ନେତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲିକାରେ ଅଛି।" ତୁର୍କୀରୁ ବ୍ରିଟେନ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା Air Force One ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, କତାର ପକ୍ଷରୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥିବା ନୂଆ ବିମାନଟିକୁ ଆଗରୁ ବ୍ରିଟେନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ବିମାନ ବଦଳାଇ ୱାଶିଂଟନ୍ ଫେରିଥିଲେ।
ନୂଆ ବିମାନର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଏଭଳି ବିମାନ ବଦଳାଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି, ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଇରାନର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତୁର୍କୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଥିବାରୁ ନୂଆ ବିମାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ତାର ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଏହି ବିମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଏଡ଼ାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କଥିତ ଚେଷ୍ଟା ସମ୍ପର୍କରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ।